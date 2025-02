Tłusty czwartek to zwyczaj, na który czekają miłośnicy słodkości, ale w cukierni "Słodki Słony" Magdy Gessler ceny mogą wywołać niemałe zaskoczenie. W 2025 roku pączki z tej renomowanej cukierni osiągnęły rekordowe stawki. Tanio już było!

Jak wiadomo, cukiernia Magdy Gessler jest jedną z najbardziej popularnych w stolicy. Już w ubiegłym roku w tłusty czwartek kolejka po pączki była zatrważająca. Wówczas cena za jeden wypiek nie przekraczała 22 złotych. Tym razem jest jeszcze drożej!

Za jednego pączka z różą w "Słodki Słony" trzeba zapłacić 23 zł, natomiast za pączki z adwokatem, śliwką czy czekoladą cena wynosi 24 zł za sztukę. Jeszcze większe emocje budzi cena faworków, które są popularnym przysmakiem podczas karnawału i tłustego czwartku.

W cukierni Magdy Gessler za pół kilograma faworków trzeba zapłacić aż 150 zł! To oznacza, że kilogram tego przysmaku kosztuje 300 zł.

Mimo wysokich cen Magda Gessler nie może narzekać na brak klientów. W rozmowie z "Faktem" zaznaczyła, z czego wynika tak wysoka cena w jej cukierni.