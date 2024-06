Joanna Przetakiewicz ma doskonałe wyczucie stylu i bardzo dba o swój wygląd. Jednak nie tylko jej stylizacje zwracają uwagę, ale i dodatki, które wybiera. Właścicielka La Manii zdecydowanie na nich nie oszczędza. Przetakiewicz wybiera nie tylko markowe buty i torebki, ale i biżuterię. Bransoletka, która ostatnio miała na nadgarstku, kosztuje niemal tyle, co nowe auto.

Joanna Przetakiewicz z bransoletką za ponad 100 tys. zł

Joanna Przetakiewicz podobnie, jak wiele innych gwiazd jest łakomym kąskiem dla paparazzi. Ostatnio razem z Rinke Rooyensem i bliskimi spędziła weekend. Takie spotkanie to doskonałe okazja, aby zaprezentować się w wyjątkowej stylizacji. Przetakiewicz postawiła nie tylko na elegancką sukienkę i czerwone szpilki, ale i imponujące dodatki w postaci biżuterii, która przyciąga wzrok. Bransoletka od Tifanny&Co, która pojawiła się na ręce celebrytki, naprawdę przyciąga wzrok. Jednak to jej cena może przyprawić o zawrót głowy. To cudo kosztuje 111 tys. zł.

Sądzicie, że ta biżuteria jest warta takiej ceny? Zobaczcie, co przyodziała na stopy Joanna Przytakiewicz.