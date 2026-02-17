W czasie odczas wiosennej ramówki TVN doszło do zaskakującego wydarzenia. Malwina Wędzikowska na scenie poinformowała, kto zostanie nowym prowadziącym "Dzień dobry TVN". Nikt nie spodziewał się, że właśnie wtedy zostanie ogłoszona nowa gwiazda śniadaniówki TVN. Co za niespodzianka!

Jan Pirowski nowym prowadzącym "Dzień Dobry TVN"

Jan Pirowski dołączył do grona dotychczasowych prowadzących "Dzień Dobry TVN". Do tej pory widzowie mogą oglądać takie duety jak Dorota Wellman i Marcin Prokop, Sandra Hajduk i Maciej Dowbor, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński oraz Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski. Teraz została ogłoszona nowa zmiana w składzie i od razu wzbudziła ogromne zainteresowanie.

Informację o nowym prowadzącym "Dzień dobry TVN" przekazała publicznie Malwina Wędzikowska. To ona wskazała na Jana Pirowskiego jako na nowego gospodarza "Dzień Dobry TVN". Sam zainteresowany potwierdził radosną nowinę na scenie, nie ukrywając ekscytacji z powodu nadchodzących miesięcy.

Kto będzie współprowadził "Dzień Dobry TVN" z Janem Pirowskim?

Jan Pirowski otwarcie przyznał, że to dla niego ogromne wyróżnienie. W trakcie prezentacji padło pytanie, kto będzie jego ekranowym partnerem lub partnerką. Jan Pirowski zdradził, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, a wybór jest obecnie w fazie poszukiwań.

Moim zdaniem trwa faza poszukiwań. - wyznał Pirowski

To nie wszystko! Prowadzący "Dzień dobry TVN" poinformowali, że od nowego sezonu program śniadaniowy będzie emitowany w TVN przez 365 dni, a to oznacza intensywny czas dla wszystkich prowadzących i więcej dyżurów.

