W TVN zapadła decyzja ws. przyszłości Szelągowskiej. "Tu nie ma miejsca na..."
Stacja TVN w końcu przerwała spekulacje wokół Doroty Szelągowskiej. Widzowie od pewnego czasu zastanawiali się, jaka przyszłość czeka jedną z największych gwiazd stacji. Teraz nadawca przekazał oficjalne informacje, które rozwiewają wątpliwości. Szczegóły mogą dla wielu okazać się niemałym zaskoczeniem.
Dorota Szelągowska od lat pozostaje jedną z najważniejszych gwiazd TVN. Prezenterka telewizyjna i ekspertka od aranżacji wnętrz zyskała popularność dzięki programom poświęconym remontom oraz metamorfozom domów i mieszkań. Widzowie mogli oglądać ją m.in. w takich formatach, jak: "Totalne remonty Szelągowskiej", "Tu jest pięknie" czy "Polowanie na mieszkanie". Nic więc dziwnego, że informacje dotyczące zawodowej przyszłości prezenterki regularnie wzbudzają zainteresowanie fanów. Teraz pojawiły się nowe doniesienia na temat dalszej współpracy Szelągowskiej z TVN. Stacja rozwiała już wszelkie wątpliwości.
Dorota Szelągowska z nowym programem. Szczegóły trafiły do mediów
Pod koniec 2025 gruchnęła informacja o tym, że to koniec programu z Dorotą Szelągowską. Mowa o formacie "Pogromcy chaosu", w którym połączyła siły z Agnieszką Witkowską. Wszystko wskazuje jednak na to, że prezenterka nie rezygnuje z kariery telewizyjnej. TVN oficjalnie zapowiedział jej nowy program zatytułowany "Nowa Szelągowska", który trafi do jesiennej ramówki stacji. Tym razem widzowie zobaczą nie tylko spektakularne metamorfozy wnętrz, ale także historie ludzi stojących za nimi.
W każdym odcinku programu poznamy bohaterów, którzy sami decydują się zaprosić ekipę do swojego świata, bo z różnych powodów potrzebują zmiany lub pomocy w aranżacji swojego lokum. Za każdą realizacją stoi osobista motywacja – przełomowy moment, ważna decyzja albo chęć stworzenia miejsca, które wreszcie będzie naprawdę ''ich''
TVN o szczegółach programu z Dorotą Szelągowską. Widzowie nie będą narzekać na nudę
Stacja podzieliła się informacjami na temat formatu. TVN zapewnia, że w programie "Nowa Szelągowska" zostaną pokazane wyjątkowe wnętrza. Każda z metamorfoz gwiazdy potrwa osiem dni. Dorota Szelągowska będzie pracować z ekipą, która pomoże jej w odmienieniu lokum uczestników.
''Nowa Szelągowska'' pokaże wnętrza pełne charakteru – odważne, nieoczywiste i szyte na miarę osobowości bohaterów. Tu nie ma miejsca na zachowawcze i nudne rozwiązania. Liczy się styl, odwaga i personalizacja! Każda metamorfoza to osiem dni pracy Doroty i jej niesamowitej ekipy, aby dopracować każdy detal i kompletnie odmienić cztery ściany bohaterów odcinka
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