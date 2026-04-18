Po informacji o rozstaniu Marcina Prokopa i Marii Prażuch‑Prokop w sieci błyskawicznie zaczęły krążyć sugestie o „trzeciej osobie”, a wśród nazwisk pojawiła się Mery Spolsky. 18 kwietnia 2026 w studiu „Dzień Dobry TVN” artystka postawiła sprawę jasno: żadnego romansu nie było, a ona jest w związku z Mateuszem Golisem.

W tej historii zadziałał mechanizm, który show-biznes zna aż za dobrze: jedno głośne rozstanie, chwila ciszy i natychmiastowe poszukiwanie sensacji. Gdy w przestrzeni publicznej pojawiła się wiadomość, że Marcin Prokop i Maria Prażuch‑Prokop rozstali się po 20 latach, część internautów zaczęła dopisywać własne scenariusze.

Mery Spolsky została wciągnięta w te domysły na dość przewrotnym „dowodzie” - w komentarzach zaczęto wyciągać fragment jej dawnego utworu „Polskie chłopaky”, w którym pada żartobliwe nawiązanie do Prokopa. Warto jednak pamiętać, że w tej piosence pojawiają się rozmaite znane nazwiska w lekkiej, humorystycznej konwencji i nie jest to opowieść o prywatnym życiu artystki. Mimo to internet błyskawicznie skleił ze sobą dwa wątki: rozstanie prezentera i stary tekst piosenki. Mery Spolsky już zabierała głos na ten temat, ale teraz postanowiła poruszyć ten temat ponownie tym, razem w programie na żywo.

Mary Spolsky opowiadała o swojej metamorfozie, aktywności fizycznej, czy relacjach. W pewnym momencie przyznała:

Słuchajcie, ja tutaj na tej kanapie przyszłam zdementować wszelkie plotki o moim romansie z Marcinem Prokopem. Ponieważ jestem z Mateuszem Golisem, który jest operatorem, z którym robimy razem klipy, sesje zdjęciowe.

Dodała również, że to własnie jej partner zachęcił ją do zmienienia swojego trybu życia na zdrowszy:

Nie ukrywam, że on był dla mnie motywatorem, żeby się w tym sporcie zakochać. Bo Mateusz jest sportowcem, on kiedyś trenował szermierkę zawodowo. I tak mi zaszczepił to przyzwyczajenie, że rano wstań i idź coś zrób ze sobą.

Marcin Prokop o plotkach o romansie

Gdy plotki na temat Mery Spolsky zaczęły przybierać na sile, Marcin Prokop zareagował w charakterystycznym dla siebie stylu. W mediach społecznościowych pokazał zdjęcie z podbitym okiem i opisał zamieszanie tak, by jasno dać do zrozumienia, że traktuje te plotki z przymrużeniem oka.

A oko? No cóż. Maria Prokop wróciła do Polski i usłyszała od Grażyny w zieleniaku o Mery Spolsky.

