W "Dzień dobry TVN" poruszono niezwykle ważny temat, jakim jest uzależnienie od syropów zawierających kodeinę. Prowadzącymi tego dnia byli Marcin Prokop i Dorota Wellman. Para zawsze tworzy zgrany duet i są znani z tego, że potrafią zachować powagę w starciu z trudnymi tematami. Tym razem nie do końca to wyszło! Marcin Prokop pozwolił sobie na dość zaskakujące słowa, jakie padły w kierunku osoby, walczącej z uzależnieniem przez wiele lat.

Niecodzienna sytuacja w "Dzień dobry TVN"

W programie śniadaniowym "Dzień dobry TVN" wzięła udział pani Magda, która przez wiele lat walczyła z uzależnieniem od syropu na kaszel. W studio pojawił się również ekspert Łukasz Pietrzak z Głównego Inspektoratu Farmaceutyczneo. Kobieta przedstawiła swoją historię i walkę z nałogiem. Oakzało się, że wszystko zaczęło sie, kiedy miała tylko 13 lat. Najpierw pojawił się alkohol, a następnie syropy na kaszel i inne substancje psychoaktywne. Kobiecie udało się wygrać z nałogiem i od roku cieszy się nowym rozdziałem swojego życia.

Wpadka Marcina Prokopa w "Dzień dobry TVN"

Podczas poruszającej i niełatwej rozmowy, pani Magda opowiedziała o swoich przeżyciach i wyjściu z nałogu, które trwało latami. W pewnym momencie kobieta niespodziewanie i dość delikatnie zakaszlała. Natychmiast przeprosiła za tę sytuację, ale wtedy Marcin Prokop pozwolił sobie na dość osobliwy komentarz, szczególnie w kontekście trudnej przeszłości kobiety walczącej z nałogiem:

Znam pewien lek na kaszel, ale nie polecam - powiedział Marcin Prokop na antenie

Słowa Marcina Prokopa nie pozostały bez echa. Widzowie "Dzień dobry TVN" i internauci zdecydowali się skomentować całą sytuację i nie ukrywają, że tym razem dziennikarz przesadził.

W żartach trzeba mieć umiar. Dziennikarz z takim stażem powinien umieć zachować się w takich okolicznościach

W żartach zawsze bądź ostrożny

Faktycznie sądzicie, że Marcin Prokop mógł zachować te słowa dla siebie?

