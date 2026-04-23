TVN zdecydował. Chodzi o Agnieszkę Chylińską

Choć trudno w to uwierzyć, ta nastolatka z zespołu O.N.A. niedługo będzie miała 50 lat. Agnieszka Chylińska szykuje się do wielkiej imprezy urodzinowej, która odbędzie się 23 maja. Koncert urodzinowy wokalistki, a także jurorki programu „Mam talent!”, zaplanowano na łódzkiej Atlas Arenie. Ze względu na to, że artystka od wielu lat związana jest z TVN, stacja postanowiła, że będzie wspierała ją w tym ważnym dniu.

To będzie koncert z gatunku tych, które od początku niosą w sobie ładunek emocji. Agnieszka Chylińska zaplanowała jubileusz dokładnie na dzień swoich 50. urodzin i przenosi świętowanie na dużą, widowiskową skalę w Atlas Arenie w Łodzi. Fani zobaczą specjalny występ z gośćmi, zupełnie inny od tego, co mogli wcześniej oglądać podczas trasy koncertowej gwiazdy. Chylińska już zapowiada imprezę jako jedno z najważniejszych wydarzeń nie tylko w jej karierze, ale i całym życiu.

To, co przygotowałam dla moich fanów i sympatyków mojej twórczości, będzie jednym z najważniejszych momentów w moim życiu. (…) To będzie jeden, jedyny taki dzień napisała w mediach społecznościowych.

TVN pokaże koncert Agnieszki Chylińskiej. Zapadła decyzja

Pojawiła się też ważna wiadomość dla tych, którzy nie będą w Łodzi. Koncert trafi na antenę TVN. W telewizji pojawi się transmisja w prime time, zaplanowaną na 23 maja od 19:45.

Agnieszka Chylińska od lat wymyka się prostym definicjom. Jest wokalistką, autorką tekstów i książek dla dzieci, a przy tym osobowością telewizyjną, której styl bycia stał się rozpoznawalny - bezpośredni, mocny, ale też ważny na ludzi.

Nie bez znaczenia jest jej niemal 20-letnia więź z formatem „Mam talent!”, gdzie zasiada w jury od pierwszej edycji. Wiosną TVN pokazuje 17. serię programu, w której obok artystki, uczestników oceniają Marcin Prokop, Julia Wieniawa i Agustin Egurrola. Wokalistka często bardzo emocjonalnie reaguje na to, co dzieje się w produkcji. Niedawno Agnieszka Chylińska zalała się łzami w „Mam talent!” po jednym z występów.

