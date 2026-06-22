Paulina Krupińska od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy telewizji śniadaniowej w Polsce. Prezenterka od dawna związana jest z "Dzień dobry TVN", gdzie zdobyła sympatię widzów swoją naturalnością i profesjonalizmem. W ostatnim czasie stanęła także przed nowym zawodowym wyzwaniem, dołączając do grona prowadzących program "Mam Talent!". Tym razem jednak to nie uczestnicy czy goście skradli show. Podczas najnowszego wydania "Dzień dobry TVN" sama znalazła się w centrum wydarzeń, a przygotowana dla niej niespodzianka wywołała ogromne emocje.

Paulina Krupińska nie kryła poruszenia w "Dzień dobry TVN". Wszystko się nagrało

22 czerwca Paulina Krupińska świętuje swoje 39. urodziny, a współpracownicy z "Dzień dobry TVN" zadbali o to, by ten dzień był dla niej naprawdę wyjątkowy. Z inicjatywy Damiana Michałowskiego, który od lat tworzy z nią ekranowy duet, przygotowano specjalną niespodziankę. Zaproszono do studia przyjaciółki Krupińskiej. To jednak nie wszystko. Na prezenterkę czekały również kwiaty i urodzinowy tort. Gdy niespodziewani goście pojawili się na planie i zaczęli składać życzenia, Krupińska nie kryła wzruszenia. Emocje były tak duże, że prezenterka zalała się łzami. Później podziękowała za ten gest w mediach społecznościowych, przyznając, że podobnej niespodzianki jeszcze nigdy wcześniej nie przeżyła.

Wow, takiej niespodzianki jeszcze nie miałam! Moje przyjaciółki wpadły do studia ''Dzień dobry TVN'' w moje urodziny. Dziękuję, jestem szczęśliwa i mam wszystko napisała w mediach społecznościowych.

Paulina Krupińska zasypana komentarzami. "Sto lat kochana"

Paulina Krupińska mogła liczyć na życzenia urodzinowe ze strony internautów. Ruszyli z komentarzami pod jej najnowszym wpisem w mediach społecznościowych.

Super niespodzianka. Wszystkiego najlepszego pisała jedna z internautek.

Z okazji urodzin życzę wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, miłości i spełnienia najskrytszych marzeń czytamy.

W mediach społecznościowych nie zabrakło także wpisów od znanych koleżanek Pauliny Krupińskiej. Głos zabrała m.in. nowa prowadząca "Dzień dobry TVN". Ostatnio Izabella Krzan i Jan Pirowski ogłosili radosną nowinę o tym, że zostali nową parą gospodarzy w śniadaniówce. Kilka słów dodał również ukochany Pauliny Krupińskiej.

Bądź szczęśliwa Paulinko! napisała Krzan.

Haha, super. Sto lat! napisał Sebastian Karpiel-Bułecka.

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