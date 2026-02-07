Stacja TVN ogłosiła zaskakujące zmiany w składzie prowadzących swojego popularnego programu śniadaniowego. 7 lutego 2026 roku ujawniono, że do zespołu „Dzień dobry TVN” dołączą Anna Dereszowska i Robert Koszucki. Para znanych aktorów zadebiutuje jako gospodarze programu już 9 lutego 2026 roku.

Wydanie z ich udziałem przypadnie na poniedziałek i będzie wyjątkowe, ponieważ będzie związane z promocją nowego serialu TVN „Młode gliny”. Poradzą sobie w w tej roli?

Nowi prowadzący w „Dzień dobry TVN”: Anna Dereszowska i Robert Koszucki

Dotychczasowy duet prowadzących "Dzień dobry TVN" Sandra Hajduk-Popińska i Maciej Dowbor zostanie rozdzielony. W ramach wprowadzenia nowej pary gospodarzy, Maciej Dowbor poprowadzi program w parze z Anną Dereszowską, natomiast Sandrze Hajduk przypadnie współprowadzenie z Robertem Koszuckim, który jak wiadomo przez jakiś czas prowadził "Pytanie na śniadanie" w TVP2.

Informacja ta została ujawniona przez Marcina Prokopa w sobotnim wydaniu śniadaniówki. Jak wynika z oficjalnych informacji podanych przez TVN, obecność Anny Dereszowskiej i Roberta Koszuckiego w programie „Dzień dobry TVN” ograniczy się wyłącznie do poniedziałkowego wydania 9 lutego 2026 roku. Nie zaplanowano, by duet na stałe dołączył do grona gospodarzy programu.

Tak Anna Dereszowska i Robert Koszucki promują serial „Młode gliny”

Anna Dereszowska i Robert Koszucki nie pojawią się w programie jako stali prowadzący, lecz jedynie w specjalnym, poniedziałkowym wydaniu 9 lutego 2026 roku. Ich występ ma charakter promocyjny i jest związany z premierą nowego serialu stacji TVN „Młode gliny”, którego emisja rozpocznie się tego samego dnia o godzinie 21:35.

W serialu Anna Dereszowska wciela się w rolę komendantki Izabeli Muszyńskiej, natomiast Robert Koszucki gra nadkomisarza Szymona Deca. Obie postacie odgrywają istotne role w fabule nowej produkcji.

Będziecie oglądać nowy duet w poniedziałkowym "Dzień dobry TVN"?

