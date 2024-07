Weronika Sowa i Karol Wiśniewski szturmem podbili polski show-biznes i są obecnie jedną z najchętniej obserwowanych par w mediach społecznościowych. Youtuberzy chętnie dzielą się swoim życiem i pokazują, co u nich słychać. Jednak jedna rzecz nie daje fanom spokoju, a mowa o ślubie pary! Zakochani już nie raz wypowiadali się w tym temacie, jednak najnowsze wyznanie Wersow daje do myślenia.

Weronika Sowa, znana w sieci jako Wersow i jej ukochany Karol "Friz" Wiśniewski tworzą parę już od wielu lat. Zakochani w 2021 roku zaręczyli się na greckiej wyspie Rodos, a w czerwcu 2023 roku na świat przyszła ich córka Maja. Pociecha Wersow i Friza dopiero co skończyła roczek, a jej przyjęcie urodzinowe przypominało mini wesele. Fanów nurtuje jednak to, kiedy youtuberzy zdecydują się na ślub i nieraz pod ich fotografiami pojawiają się takie pytania. Sami zainteresowani chętnie wypowiadali się już w tym temacie i jak przyznali w jednym z filmów, marzy im się uroczystość za granicą, jednak dotychczas nie udało im się znaleźć wymarzonego miejsca. Teraz niespodziewanie Weronika Sowa zaskoczyła fanów informacją o... panieńskim.

Wersow zwróciła się do fanów na Instagramie i przyznała, że wybiera się panieński na Majorkę.

Influencerka dodała jednak, że tym razem nie będzie to jej wieczór panieński, a jej koleżanki! Weronika podkreśliła, że pierwszy raz bierze udział w takiej imprezie i poprosiła obserwatorów o rady, jak powinna się zachowywać.

To będzie mój pierwszy panieński ever(...) Jeśli macie jakieś tipy co robić na panieńskim, jak powinnam się zachowywać itd. to dajcie znać

- poprosiła fanów Wersow.