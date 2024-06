Weronika Sowa, znana również jako "Wersow" i Karol "Friz" Wiśniewski szturmem podbili internet i obecnie są jedną z najchętniej obserwowanych par w mediach społecznościowych. Zakochani rok temu przywitali na świecie swoją córeczkę Maję i choć kilkukrotnie wspominali o ślubie, nikt nie spodziewał się, że może on się odbyć jeszcze w tym roku. Fani mają swoje podejrzenia i według nich do ślubu ma dojść nawet w czerwcu tego roku.

Weronika Sowa i Karol Wiśniewski na bieżąco relacjonują swoje życie w mediach społecznościowych. Widzowie byli świadkami ich spektakularnych zaręczyn, które miały miejsce w 2021 roku na Rodos. Od tego czasu zakochani już kilkakrotnie mówili o ślubie i jak wyznali, planują kameralną ceremonię w gronie najbliższych. Werosow i Friz nie ukrywali, że marzy im się ślub za granicą, jednak przez długi czas nie mogli znaleźć wymarzonego miejsca, a gdy Maja przyszła na świat ślubne plany odłożyli na bok. Ostatnio fani pary nabrali podejrzeń, że influencerzy jednak znaleźli wymarzone miejsce i już wkrótce dojdzie do ich ślubu.

Pod najnowszym zdjęciem Weroniki Sowy, na którym influencerka chwali się z powrotu do naturalnego koloru włosów, wywiązała się dyskusja.

Również inne fanki pomyślały, podobnie jak ona.

Faktem jest, że Weronika i Karol już od jakiegoś czasu uczęszczają na lekcje tańca. Myślicie, że trenują pierwszy taniec?

Weronika Sowa jakiś czas temu w rozmowie z Party.pl przyznała, że ślub jest jednym z jej marzeń.

Zawsze marzyłam i jeszcze marzę o tym, żeby przeżyć swój ślub, bo naoglądałam się, nawet jak moi rodzice mają ten dworek, to non stop co weekend były przynajmniej dwa wesela, więc sama gdzieś tam też chciałabym przeżyć to doświadczenie

- zdradziła Wersow.