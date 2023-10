Wersow niedawno po raz pierwszy została mamą i błyskawicznie wróciła do pracy zawodowej. Youtuberka nie ukrywa, że skupia się też na swojej karierze muzycznej, a nawet zaczęła lekcje śpiewu. Dodatkowo Weronika Sowa i Karol Wiśniewski planują swój ślub. To będzie wielkie wydarzenie, jak ślub Andziaks czy Karoliny Pisarek? A może para zdecyduje się na kameralną uroczystość wśród bliskich i znajomych?

Wersow w cyklu "Party kocha, Party szlocha" zdradziła nowe informacje na temat macierzyństwa, które odmieniło jej życie, kariery muzycznej i ślubu. Weronika Sowa w rozmowie z Bartoszem Sekleckim przyznała, że ślub to jedno z jej marzeń, które chciałaby przeżyć. Już niebawem może się ono spełnić, a jaki ślub planuje Wersow?

Zawsze marzyłam i jeszcze marzę o tym, żeby przeżyć swój ślub, bo naoglądałam się, nawet jak moi rodzice mają ten dworek, to non stop co weekend były przynajmniej dwa wesela, więc sama gdzieś tam też chciałabym przeżyć to doświadczenie.