Fani uwielbiają śledzić losy Angeliki i Luki. Kanał na Youtube należący do Andziaks już jakiś czas temu przekroczył aż milion subskrypcji. Widzowie z wypiekami na twarzy czekają na nowe wieści dotyczące ich rodziny. Andziaks właśnie podzieliła się swoim szczęściem. Wielki dzień już za chwilę.

Andziaks i Luka to najpopularniejsza power couple w polskim internecie. Fani od lat śledzą ich życie w mediach społecznościowych. Niecałe pięć lat temu ich rodzina powiększyła się, a na świecie pojawiła się ich wymarzona córeczka Charlie. Internauci od razu pokochali tę dziewczynkę, a fragmenty ich filmów z Charlie w roli głównej biją rekordy wyświetleń w internecie i stają się viralami na Tik Toku. Teraz Andziaks zaskoczyła wszystkich wyznaniem. Opublikowała romantyczne zdjęcie z Luką i wyznała:

Angelika Zając, znana jako Andziaks, i Łukasz Trochonowicz, pseudonim Luka, to para popularnych youtuberów, którzy dzielą się swoim życiem z szeroką publicznością. Poznali się w 2015 roku na imprezie klubowej w nieistniejącym już klubie DeLite w Warszawie, a po krótkim rozstaniu w 2016 roku, ich związek nabrał siły. Tak pierwsze spotkanie z Luką wspominała Andziaks: