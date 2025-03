Paweł i Kasia, małżeństwo z ośmioletnim stażem, wzięli udział w trzecim sezonie "Love Never Lies: Polska". Program ujawnił zaskakujące kulisy ich związku – Paweł wielokrotnie zdradzał swoją żonę, w tym z mężczyznami. Choć początkowo para próbowała ratować swoje małżeństwo, ostatecznie postanowili się rozwieść. Jednak ostatnie wydarzenia wskazują, że ich relacja wciąż budzi wiele emocji.

Reklama

Paweł i Kasia z "Love Never Lies" zapowiedzieli swój film

Paweł i Kasia niewątpliwie byli jedną z ciekawszych par w "Love Never Lies". Ich historia była tak mocna, że widzowie zastanawiali się, czy to wszystko może być prawdziwe. Paweł przez lata zdradzał żonę z mężczyznami, a ta dowiedziała się o wszystkim przez wykrywacz kłamstw. Co więcej, początkowo Kasia zamierzała wybaczyć Pawłowi i chciała naprawić małżeństwo, jednak podczas reunion wyszło, że Paweł i Kasia ostatecznie się rozstali.

Mimo tego wciąż utrzymują ze sobą kontakt, a niedawno spędzili wspólny czas w Zakopanem. Ich wspólny wyjazd wywołał falę spekulacji, czy przypadkiem nie doszło do odnowienia bliższej relacji.

Teraz Paweł dodał nowy wpis i zapowiedział premierę ich pierwszego materiału wideo, w którym mają przedstawić całą swoją drogę.

Psy szczekają , karawana jedzie dalejDroga, którą przeszliśmy razem.Film przedstawiający historię naszego małżeństwa – od pierwszych wspólnych chwil po momenty, które stały się punktem zwrotnym w naszej relacji. To szczera i autentyczna rozmowa o życiu, które nie zawsze układa się zgodnie z oczekiwaniami.Wiem, że wielu z Was czekało na ten materiał. Z różnych powodów nie udało się opublikować go wcześniej, ale w końcu nadszedł ten moment.Premiera już w czwartek, 20.03.2025, na kanale YouTube. - czytamy na Instagramie.

Co z relacją Pawła i Kasi z "Love Never Lies"?

Jak już zostało wspomniane, w trakcie programu na jaw wyszło, że Paweł dopuścił się licznych zdrad, w tym z mężczyznami. To wyznanie było dla Kasi ogromnym ciosem. Mimo początkowych prób ratowania małżeństwa, para ostatecznie zdecydowała się na rozwód. Podczas odcinka "Reunion", wyemitowanego 9 marca 2025 roku, Kasia i Paweł oficjalnie ogłosili swoją decyzję o rozstaniu. ​

Pomimo decyzji o rozwodzie, Kasia i Paweł nadal mieszkają razem. Jak przyznali, ich relacje uległy poprawie po podjęciu decyzji o rozstaniu i pozostają na stopie przyjacielskiej.

Po zakończeniu programu, Paweł i Kasia postanowili podzielić się swoją historią w formie dokumentu. Premiera już w najbliższy czwartek!

Zobacz także:

Reklama