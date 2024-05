Aż trudno uwierzyć, że za miesiąc minie rok, odkąd Weronika Sowa i Karol Wiśniewski zostali rodzicami. Choć Wersow szybko wróciła do aktywności zawodowej po ciąży, poświęca wychowaniu córeczki wiele uwagi i nie ukrywa, że rola mamy to spełnienie jej marzeń. Teraz influencerka podzieliła się nowymi, przeuroczymi fotografiami z córką. Zobaczcie, co dostrzegli na nich fani!

Córeczka Wersow i Friza na nowych zdjęciach

Niedawno Wersow zakończyła trasę koncertową, która spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów i ma wreszcie czas na zasłużony odpoczynek. Razem z ukochanym, Frizem i córeczką Mają wybrali się na egzotyczne wakacje. Gołym okiem widać, że wypoczynek służy całej rodzinie, a nowe kadry z pociechą, które opublikowała Wersow, zdecydowanie rozczulają!

Najsłodszy bobas podróżnik na świecie! Kocham - pisze zachwycona Wersow.

Czujni internauci nie tylko docenili nowe ujęcia Weroniki Sowy z Mają, ale zwrócili uwagę na fakt, że córka Wersow ma już pierwsze ząbki:

O, Majusia ma już pierwszego ząbka

A nawet dwa

Pod ujęciem Weroniki Sowy i jej córeczki pojawiło się - jak zawsze - wiele komplementów skierowanych w stronę młodej mamy:

Wasza relacja i więź z Mają to coś niesamowitego! jesteście najsłodsi!

Widać Werka, że jesteś mega szczęśliwa!!! Mega się spełniasz w roli mamy

Wyglądasz przepięknie w takiej naturalnej wersji Werka!

Instagram @wersow

Co ciekawe, wyjazd Wersow i Friza był połączony z jeszcze jedną okazją - Weronika i Karol obchodzą właśnie szóstą rocznicę związku!

Na jakim etapie jesteście ze swoją drugą połówka? My po 6 latach mamy stany ze wszystkich tych fot - zwróciła się do fanów Wersow.

Trzeba przyznać, że owoc miłości Weroniki i Karola - Maja - rozczula na każdym kolejnym zdjęciu! Wiedzieliście, że córeczka Wersow wkroczyła już na zupełnie inny etap rozwoju, czyli ząbkowanie?

