Weronika Sowa i Karol Wiśniewski są jedną z najbardziej lubianych par w polskim show-biznesie. Zakochani z racji wykonywanego zawodu, są bardzo aktywni w mediach społecznościowych i na bieżąco odzywają się do obserwatorów, relacjonując im większość swojego życia. Ostatni wpis Wersow spotkał się jednak z krytyką fanów. Ci co śledzą ją uważnie od razu jej to wytknęli. Postanowiła się tłumaczyć, jednak czy to wystarczy?

Burza pod wpisem Wersow

Wersow i Friz już od kilku lat są parą i chętnie relacjonują swoje życie w mediach społecznościowych. Ich widzowie byli świadkami spektakularnych zaręczyn, które odbyły się w 2021 roku na Rodos, a także narodzin córeczki Wersow i Friza- Mai. Nic więc dziwnego, że o swoich ulubieńcach wiedzą dość sporo.

Jednak nowy wpis Wersow wywołał niemałe zamieszanie. Wersow pokazała współpracę, na której zareklamowała maszynki do golenia. Komentujący nie puścili jej tego płazem, ponieważ doskonale pamiętają, że jakiś czas temu Weronika Sowa relacjonowała na swoim Instagramie, że poddała się zabiegowi depilacji laserowej.

Instagram @wersow

Pod postem, w którym Weronika Sowa goli nogi, pojawiły się komentarze od zdziwionych fanów.

A ty nogi po depilacji laserowej golisz?

Przecież ona mówiła, że chodzi na depilacje laserową

Komu ty wciskasz kit xd

A Ty nie masz laserowej depilacji przypadkiem zrobionej? - pytali zdziwieni fani.

Youtube/ wersow

Weronika wygląda na to, że zauważyła tę nieścisłość i postanowiła wypowiedzieć się w tym temacie. Narzeczona Friza uspokoiła fanów, że miała tylko kilka zabiegów depilacji laserowej i nie usunęła włosów całkowicie.

Tak kochana, ja miałam kilka zabiegów depilacji laserowej, ale nie usunęłam włosów całkowicie, trzeba robić sesje przypominające. Dodatkowo po ciąży zaczęły one ponownie odrastać. - odpowiedziała Wersow, jednej z fanek.

Pojawiły się również komentarze broniące 28-latki.

Chciałabym żyć w idealnym świecie gdzie nie trzeba golić nóg po depilacji laserowej

Ludzie chyba nie rozumieją. Depilacja laserowa jest długim procesem i włoski od razu nie znikają. Na depilację chodzi się w odstępach np co 3 miesiące. W tym czasie jeżeli pojawią się włoski to można je zgolić - bronili fani Weroniki.

A Wy co uważacie o tłumaczeniu Wersow? Rozdmuchana drama?

