Plotkowano o ich ślubie, niespodziewanie Wersow przekazała radosne wieści. "Nareszcie mogę wam zdradzić"

Od dłuższego czasu fani podejrzewają, że ślub Wersow i Friza zbliża się już wielkimi krokami. Narzeczeni od dawna wspominali o tym, że chcieliby pójść o krok dalej i stać się małżeństwem. Kilka dni temu zakochani wybrali się do Los Angeles i nie chcieli zdradzić, z jakiego powodu wyjechali aż tak daleko. Fani zaczęli snuć domysły, że może chodzić o sekretny ślub, a influencerzy milczeli. Teraz Weronika Sowa postanowiła wyznać całą prawdę i zdradziła, dlaczego są z Frizem w Stanach!

Wersow, czyli Weronika Sowa i Karol Wiśniewski, znany w sieci jako Friz, są jedną z najpopularniejszych par w sieci i na swoich social mediach zgromadzili milionową publiczność. Para słynie z pokazywania swojego życia i ich widzowie byli świadkami nie tylko zakupu nowego domu, ale także zaręczyn i przyjścia na świat ich córeczki Mai. Influencerzy na bieżąco relacjonują swoją codzienność i pokazują, jak wygląda ich rodzinne życie. Tematem, który od dłuższego czasu przewija się w mediach, jest ich ślub. Weronika Sowa, już nie raz wspominała, że chciałaby to przeżyć, nawet w rozmowie z nami, wyznała, że to jest jej jedno z marzeń.

Zawsze marzyłam i jeszcze marzę o tym, żeby przeżyć swój ślub, bo naoglądałam się, nawet jak moi rodzice mają ten dworek, to non stop co weekend były przynajmniej dwa wesela, więc sama gdzieś tam też chciałabym przeżyć to doświadczenie.

- oznajmiła przed naszą kamerą jakiś czas temu.