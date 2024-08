Roksana Węgiel i Kevin Mglej pomimo zbliżającej się wielkimi krokami uroczystości ślubnej postanowili uchylić rąbka tajemnicy i pokazali, jak spędzają ten czas. Musicie to zobaczyć!

Tuż przed ślubem Roksana Węgiel opublikowała nagranie z mężem

Roksana Węgiel i Kevin Mglej są jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Zakochani wzbudzają ogromne emocje od kiedy tylko poinformowali o tym, że są razem. Wiele kontrowersji budził bowiem fakt, że artystka jest o 8-lat młodsza od swojego partnera, ale również, to, że Kevin ma syna z poprzedniego związku. Mimo wszystko Roxie i Kevin zdają się nie przejmować opinią innych i tworzą szczęśliwy związek. Zakochani w marcu br. zdecydowali się zawrzeć związek małżeński w urzędzie stanu cywilnego i choć o tym fakcie wiedzieli nieliczni, to szybko wszystko wyszło to na jaw. Fani artystki dopatrzyli się, że w firmie zarejestrowanej na 19-latkę, pojawiło się jej nowe nazwisko - Węgiel-Mglej.

Od tego momentu Roxie i Kevin zaczęli coraz śmielej wypowiadać się w tym temacie i jak już powszechnie wiadomo, para przygotowuje się do ślubu kościelnego. Uroczystość ma się odbyć jeszcze w tym miesiącu, a nam jako pierwszym udało się ustalić, że będzie ona miała miejsce w rodzinnych stronach Roksany, na Podkarpaciu. Nasi informatorzy zdradzili również, na jakie nazwiska będzie można liczyć na ślubie Roxie i Kevina, a ta lista jest naprawdę imponująca. Roxie i Kevin pomimo napiętych grafików nie zaniedbują również fanów, para pochwaliła się w sieci, tym jak spędza ostatnie dni przed ślubem.

Roksana Węgiel pochwaliła się na Instagramie rozkosznym nagraniem z ukochanym. Roksana i Kevin pokazali, jak szaleją razem na deskorolce!

Patrz kochanie, będziemy jechać tam w stronę słońca - możemy usłyszeń na nagraniu z ust Kevina.

Wygląda na to, że zakochani postanowili odpocząć od wiru ślubnych przygotowań i spędzić trochę czasu razem. Słodka z nich para? My już nie możemy się doczekać, aż Roksana i Kevin podzielą się pierwszymi fotkami z ceremonii!

