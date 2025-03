Była asystentka popularnej influencerki Wersow postanowiła ujawnić prawdę o swojej pracy. W emocjonalnym wyznaniu opowiedziała o trudnych warunkach, niskim wynagrodzeniu i ogromnych wymaganiach, które na nią spadały. Jej historia szybko obiegła internet, wywołując szeroką dyskusję na temat warunków zatrudnienia u influencerów.

Monika Muratova w podcaście „Blanka Tichoruk Cała na biało” zaskoczyła szczerym wyznaniem na temat pracy dla Wersow. Była współpracowniczka influencerki zdradziła, że za swoją pracę otrzymywała jedynie najniższą krajową. W jej obowiązki wchodziło nie tylko zarządzanie sprawami zawodowymi influencerki, ale również wiele innych, często prywatnych zadań. Jak sama przyznała, zakres jej obowiązków znacząco wykraczał poza standardowe oczekiwania wobec asystentki. Opowiedziała tam między innymi o pieniądzach w branży.

Była asystentka Wersow poinformowała też, że to ona zrezygnowała z pracy, bo dalsza praca w tej roli wydawała jej się niemożliwa:

Ja nawet jak odchodziłam, to powiedziałam pozytywnie, że rozstaliśmy się w zgodzie, co nie było prawdą i myślę, że ludzie już doskonale o tym wiedzą, ale ja nie spodziewałam się takiej postawy Weroniki. Tamto zdanie z tym okłamywaniem tyczyło się mojego zdrowia psychicznego. Ja nawiązałam po prostu do tego, że ufamy ludziom, którzy okłamują wielokrotnie, a gdy pojawia się nowa sytuacja albo po prostu coś, co leży nam bardziej, aby nie zagłębiać tematu, to wierzymy w to ślepo

Monika nie ukrywa, że miała doskonałe relacje z przyjaciółmi Wersow i zasugerowała, że influencerka mogła być o to zazdrosna: