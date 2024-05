Julia von Stein już od kilku lat jest jedną z największych gwiazd stacji TTV. Piękna blondynka zdobyła ogromną popularność dzięki udziałowi w "Królowych życia", a później w "Diabelnie boskich". Widzowie pokochali przebojową i spontaniczną celebrytkę, która na co dzień zajmuje się prowadzeniem domu pogrzebowego. Teraz jednak Julia von Stein szykuje się do kolejnego wyzwania i pochwaliła się swoimi planami. Gwiazda TTV nie ukrywa swojego szczęścia, a przy okazji chwali się swoimi fotkami sprzed lat. Na niektórych kadrach jest nie do poznania!

Julia von Stein pokazała swoje stare zdjęcia

Program "Królowe życia" wylansował wiele gwiazd. Jedną z nich jest Julia von Stein, którą dziś możemy oglądać w kolejnym telewizyjnym hicie "Diabelnie boskie". Celebrytka jest również w stałym kontakcie ze swoimi fanami na Instagramie, gdzie obserwuje ją już ponad 311 tysięcy osób. To właśnie tam ostatnio Julia von Stein przekazała wieści i pochwaliła się swoimi planami. Okazuje się, że gwiazda TTV postanowiła stworzyć własną kolekcję ubrań! Julia von Stein w relacji na InstaStories wyznała, że od dawna marzyła o tym żeby zostać projektantką, a przy okazji pokazała swoje zdjęcia z przeszłości. Tylko spójrzcie, jak kiedyś wyglądała!

Instagram @julia_von_stein

Julia von Stein pokazała swoje zdjęcia z przeszłości i zdradziła, że już jako nastolatka marzyła o byciu projektantką mody, jednak jej rodzice mieli inne plany i nalegali żeby zajęła się czymś bardziej "przyziemnym".

Kiedy jako nastolatka marzyłaś aby zostać projektantką mody, ale rodzice kazali się zająć się czymś bardziej ''przyziemnym'' więc zostałaś ale projektantką trumien, grobowców i urn napisała pod fotkami z przeszłości.

Teraz jednak Julia von Stein chce postawić na swoim i zająć się modą!

Najwyższy czas spełnić swoje marzenie z dzieciństwa. Marzenia rodziców spełniłam już chyba wszystkie napisała Julia von Stein.

My już czekamy na pierwsze zdjęcia kreacji stworzonych przez Julię!

Instagram @julia_von_stein

Na zdjęciach z przeszłości możemy zobaczyć, jak celebrytka wyglądała zanim poprawiła swoją urodę. Gwiazda TTV nigdy ni ukrywała, że ingerowała w swój wygląd, a w rozmowie z Party.pl Julia von Stein opowiedziała o powodach urodowych poprawek.

Byłam tak strasznie zakompleksiona, że powiedziałam: ''Zrobię z siebie ideał'' mówiła przed naszą kamerą.

Bardzo się zmieniła?

Instagram @julia_von_stein