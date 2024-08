Wersow to jedna z najpopularniejszych influencerek w Polsce. Gwiazda internetu oczywiście regularnie odzywa się do fanów i relacjonuje im swoje życie. Szczerze też opowiada o zabiegach i poprawkach urodowych, na które się decyduje. Tym razem pochwaliła się fanom, że postanowiła przejść metamorfozę swojego uśmiechu. Ta zmiana w wyglądzie influencerki wywołała jednak ogromne poruszenie wśród internautów.

Wersow opublikowała nowy film na swoim kanale Youtube, na którym odpowiedziała na nurtujące fanów pytania. Poruszyła między innymi temat swoich tatuaży, kolejnej płyty, macierzyństwa czy zdrowia ukochanego pieska, Chmurki. Nie zabrakło też tematu zmian w wyglądzie. Wówczas influencerka szczerze przyznała, że niedawno zrealizowała swój plan, który pojawił się w jej głowie na początku tego roku. Chodzi bowiem o metamorfozę uśmiechu.

Wersow dodała również, że nie wyklucza, iż jeszcze nieco zmodyfikuje swój nowy uśmiech.

Cały czas przyzwyczajam się do mojego nowego uśmiechu, więc może być tak, że za jakiś czas stwierdzę, że troszkę tam jeszcze coś pozmieniam, bo cały czas mimo tego, że przez trzy miesiące (...) przygotowywałam się do tego, też nosiłam taki specjalny aparat na noc, to był cały taki proces, to i tak czuję, że nie mogę się jeszcze przyzwyczaić do tego mojego uśmiechu. Mimo tego, że ten uśmiech dostosowywaliśmy sobie na kilku wizytach, żeby faktycznie był taki, jaki sobie wymarzyłam, to i tak czuję, że może zajść w nim jeszcze kilka zmian.

- dodała