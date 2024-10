Program "Kanapowcy" i "Kanapowczynie" daje szanse jego uczestnikom na rozpoczęcie nowego życia z dala od otyłości. Uczestnikom show udaje się zrzucić w programie nawet kilkadziesiąt kilogramów, a wielu z nich kontynuuje swoją ciężką pracę już poza kamerami. Idealnym przykładem jest Alicja, która z pewnością przeszła jedną z największych metamorfoz w historii programu.

Alicja z "Kanapowczyń" przeszła spektakularną metamorfozą. Jestem pod wrażeniem, jaką przeszła przemianę

Program "Kanapowcy", który przedstawia mężczyzn walczących z nadwagą i pragnących zmienić swoje życie i zrzucić zbędne kilogramy zdobył ogromną popularność wśród widzów TTV. Nie trzeba było długo czekać na edycję, w której pojawiły się kobiety. O drugiej edycji "Kanapowczyń" było zdecydowanie najgłośniej, a to za sprawą spektakularnych metamorfoz uczestniczek. W odcinkach było mnóstwo łez i potu, ale jeszcze więcej determinacji do walki. Jedna z uczestniczek show, Paula, miała jednak wiele momentów załamania, w których chciała zrezygnować z udziału w programie — udało się jej jednak wytrwać do końca. Metamorfoza Pauli z "Kanapowczyń", którą przeszła również kilka miesięcy po udziale w programie, mocno zaskoczyła internautów.

Również metamorfoza Alicji, która była najmłodszą uczestniczką programu, zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Młoda kobieta wzięła udział w programie z początkową wagą 105 kg, a zakończyła program ważąc 75 kg. Na tym jednak się nie skończyło! Ostatnio na swoim profilu na Instagramie Alicja poinformowała, że waży 64,5 kg. Czyli łącznie schudła ok. 40 kg! Ja zbieram szczękę z podłogi, gdy oglądam ją na nowych zdjęciach.

Kilka tygodni temu Alicja porównała swoje nowe i stare zdjęcie pod którymi pojawił się poruszający wpis.

Zawsze jak pokazuje moje stare zdjęcia znajomym czy rodzinie to oni twierdzą nie Alicja ty tak nie wyglądałaś, ja Cię takiej nie pamiętam. A prawda jest taka, że wyglądałam i to nawet gorzej jak na tym zdjęciu, ale zawsze byłam ta uśmiechnięta Ala. Lubiłam Siebie , ale nie swój wygląd, teraz też jeszcze nie wyglądam jak bym chciała, ale powoli zaczynam siebie kochać. napisała wówczas na Instagramie.

W dzisiejszym odcinku "Dzień Dobry TVN" Alicja z "Kanapowczyń" opowiedziała o swojej walce z nadwagą. Uczestniczka show opowiedziała przed kamerami, że w procesie odchudzania pomogła jej medycyna. Okazuje się bowiem, że od lekarzy dowiedziała się, że ma problem z hormonami.

Po badaniu wyszło, że to jednak te hormony. Tam przeważały męskie hormony, ja totalnie byłam w szoku i byłam załamana. Totalnie mnie to rozwaliło i stwierdziłam ''nie, tutaj działam, tak nie może być'' zdradziła w Dzień Dobry TVN.

Alicja całkowicie zmieniła styl życia i to jak się odżywia.

Moja dieta składała się z energetyków tak naprawdę. Przez cały dzień potrafiłam wypić sześć, siedem, osiem energetyków, na noc. Teraz jest całkiem inaczej, są warzywa, chude mięso, nie jem węglowodanów, nie jem pieczywa w ogóle jest o wiele lepiej zdradziła.

Warto jednak podkreślić, że wszystkie uczestniczki "Kanapowczyń" przeszły spektakularną przemianę, a zdrowy tryb życia został z nimi do dziś. W programie nie chodzi tylko o osiągniecie wymarzonej wagi i idealnej sylwetki, ale o odzyskanie zdrowia i cieszenie się życiem. Trzymamy mocno kciuki za wszystkie uczestniczki show!

