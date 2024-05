Karol i Weronika chętnie dzielą się swoim życiem w mediach społecznościowych, szczególnie odkąd zostali rodzicami. Mała Maja skradła nie tylko ich serca, ale i serca widzów! W najnowszym filmie Wersow pochwaliła się nowymi akcesoriami dla pociechy, ale przy okazji podzieliła się istotną informacją!

Reklama

Wersow i Friz podjęli nagłą decyzję ws. dziecka

Gdy kilka lat temu Karol Wiśniewski i Weronika Sowa ogłosili swój związek, skupili na sobie wzrok całego Internetu. Od tamtej pory kibicuje im rzesza fanów, z przejęciem obserwując ich poczynania zarówno zawodowe, jak i prywatne. Ogromnym echem odbiła się także wieść najpierw o zaręczynach pary, a następnie o ciąży Wersow.

Instagram @Wersow

Od czasu narodzin Mai, która zaraz skończy roczek, odbiorcy niecierpliwie wyczekują dnia ślubu, który, jak wiadomo, zakochani przesunęli z uwagi na powiększenie rodziny. Póki co jednak nie zapowiada się, by Karol i Weronika mieli powiedzieć sobie "tak". Oboje na ten moment skupiają się w dużej mierze na pracy i realizowaniu nowych projektów.

W przeciwieństwie do Friza, Wersow chętnie relacjonuje w sieci swoje codzienne sprawy, a w najnowszym filmiku pokazała, jak przygotowała taras na nadchodzące lato. Zagospodarowała przestrzeń w taki sposób, by znalazło się również miejsce do zabawy dla Mai, która zaczyna już sama chodzić. W ogrodzie stanął chociażby: domek, huśtawka, zjeżdżalnia czy basen z kulkami. Na końcu filmu Weronika nagrała reakcję ukochanego na zmiany, ale niestety, nie zobaczyliśmy, jak na nowe zabawki reaguje ich córeczka. Okazało się, że nie bez powodu.

Instagram @wersow

Wersow wyjaśniła, że razem z Karolem podjęli ważną decyzję ws. córeczki. Od tej pory bowiem nie będą pokazywać jej w materiałach, które będą zawierać lokowanie produktu. Chcieli w ten sposób wyraźnie oddzielić Maję od ich pracy.

Zobacz także

Bardzo chciałabym pokazać wam reakcję Majusi w tym filmie. Aczkolwiek musicie poczekać i pewnie pokażę wam reakcję Majusi albo na Instagramie, albo w kolejnym filmie na moim kanale, dlatego że mamy taką zasadę z Karolem, że w momencie, kiedy robimy jakieś lokowanie, to po prostu nie używamy i nie pokazujemy twarzy Majusi, żeby nie zarabiać na dziecku. Mamy takie postanowienie i nie chciałabym go łamać, mimo że to jest kuszące, żeby pokazać, jak Majusia się cieszy

W komentarzach internauci docenili postawę pary. Możemy przeczytać:

Duży szacuneczek za niereklamowanie z Mają, super

Fajny filmik, ale nie mogę się doczekać z Majusią filmiku

Maga fajne jest to, ile poświęcasz czasu Majusi i ogólnie, ile dla niej zrobiliście... jak się o nią troszczycie. Na pewno się wam kiedyś odwdzięczy za to dobro

Co myślicie o decyzji Karola i Weroniki?

Cały film znajdziecie TUTAJ.

Reklama

Zobacz także: Wersow odsłoniła brzuch i podzieliła się swoim szczęściem. Udało się szybciej, niż sądziła

Wersow i Friz z córeczką Instagram@wersow