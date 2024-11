Tomek Klimkowski, biorąc udział w show "Rolnik szuka żony" zdobył sporą sympatię widzów, którzy wciąż chętnie śledzą go w mediach społecznościowych i mocno kibicują, by odnalazł miłość. Niespodziewanie rolnik wrzucił na Instagram zaskakujące nagranie, w którym pokazał, że zdecydował się na ostre cięcie! Musicie to zobaczyć!

Tomek z "Rolnik szuka żony" przeszedł metamorfozę. Jest nie do poznania

Tomek Klimkowski wziął udział w 9. edycji show prowadzonego przez Martę Manowską, czyli "Rolnik szuka żony", gdzie zgłosił się, aby odnaleźć miłość. Początkowo wszystko szło w dobrym kierunku i mężczyzna zdecydował na swoje gospodarstwo zaprosić Katarzynę, Zuzannę i Martynę. Ostatnią z pań szybko pożegnał i po czasie stwierdził, że najbliżej jest mu do Zuzanny. Rodzina Tomasza z "Rolnik szuka żony" nie była zachwycona jego wyborem: ich faworytką była Kasia, dziewczyna również nie ukrywała łez, gdy odjeżdżała z jego gospodarstwa. Zuzia i Tomek początkowo byli sobą zachwyceni, a między nimi pojawiły się rozmowy o wspólnym domu i ślubie, jednak czar szybko prysł, gdy Tomek poznał przyjaciół swojej wybranki. Wówczas wyszło na jaw, że uczestniczka tak naprawdę jest dużo bardziej szalona, niż przedstawiała się uczestnikowi i bliżej jej do imprezowiczki niż domatorki, której szukał. Wtedy też postanowił zakończyć z nią znajomość.

Ja mam wrażenie, że inną Zuzię miałem na gospodarstwie a o innej mówi jej rodzina i znajomi. Nie tego oczekuję, że inną osobę poznam w programie, a inną dostanę po programie. - mówił w programie.

Po rozstaniu z dziewczyną Tomek z "Rolnika" postanowił odezwać się do Kasi, którą wcześniej odesłał ze swojego gospodarstwa, a ona postanowiła wybaczyć mu tę sytuację i się z nim związać. Długi związek nie był jednak im pisany i po kilku miesiącach postanowili się rozstać. Aktualnie Tomek milczy w temacie tego, czy jego serce jest zajęte i na próżno szukać kadrów mogących świadczyć, że ktoś się w jego życiu pojawił. Zamiast tego rolnik zaskoczył fanów nagraniem wprost od fryzjera. Uczestnik zdecydował się na ostre cięcie, a fani są podzieleni.

Muszę przyznać, że nowy fryz wizualnie odjął lat, choć to nie oznacza, że wcześniej wyglądałeś wiekowo, teraz wyglądasz jeszcze młodziej

No zmiana na plus

Jakiś taki młodszy sporo - piszą.

Druga grupa uważa, że w poprzedniej fryzurze Tomkowi było zdecydowanie lepiej.

No i po co?

Lepiej w dłuższych!

Pod nagraniem pojawił się też komentarz od Asi Osypowicz z 8. edycji "Rolnika". Dziewczyna nie mogła ukryć zaskoczenia.

Ło panie! - napisała.

Asia w szoku rozumiem hahaha - zapytał Tomek.

w wielkim szoku! Widzę, że każdy robi metamorfozy, chyba też muszę się na jakąś wybrać - odpowiedziała Asia.

A Wy, co myślicie o jego nowej fryzurze?

