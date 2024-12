Weronika Sowa zaskoczyła fanów wyjątkową wiadomością. Influencerka zdradziła, że wkrótce wydarzy się coś, na co od dawna czekali jej najwierniejsi obserwatorzy. Radosna nowina wywołała ogromne poruszenie i radość wśród jej fanów!

Wersow przekazała radosne wieści

Weronika Sowa, znana jako Wersow, od lat buduje swoją karierę w mediach społecznościowych i konsekwentnie umacnia swoją pozycję jednej z najpopularniejszych influencerek w Polsce. Szeroki rozgłos zyskała dzięki udziałowi w projekcie "Ekipa", stworzonym przez jej narzeczonego Karola "Friza" Wiśniewskiego. To właśnie tam widzowie mieli okazję bliżej ją poznać, co przyczyniło się do dynamicznego rozwoju jej kariery. Dziś Wersow jest niekwestionowaną gwiazdą polskiego internetu, z rzeszą wiernych fanów, którzy śledzą każdy jej krok i wspierają w realizacji kolejnych projektów.

Od pewnego czasu Weronika postanowiła skupić się też na muzyce, która stała się jej największą pasją. Pierwsze kroki w tej dziedzinie stawiała jeszcze w czasach "starej" Ekipy, a po narodzinach jej córeczki przyszedł czas na poważny muzyczny debiut. Wersow wydała swoją pierwszą solową płytę zatytułowaną Wersow Store, która zebrała pozytywne opinie od fanów. Idąc za ciosem, Sowa zorganizowała swoją pierwszą trasę koncertową, występując w największych miastach Polski i zyskując uznanie publiczności. Bilety rozeszły się jak ciepłe bułeczki, a Wersow w rozmowie z nami przyznała, że bardzo się cieszy z takiego obrotu spraw i jak wyjaśniła, chciała "oddać siebie w 100%".

Bardzo się cieszę, że to tak wygląda. Chciałam oddać siebie w 100% i żeby ten widz, który przyjdzie na moje koncerty, czuł, że wydał te pieniądze i to mu się zwróciło i żeby po prostu to było dla niego fajne przeżycie. - wyznała jakiś czas temu Weronika w rozmowie z nami.

Obecnie Weronika nie zwalnia tempa i planuje spełnienie kolejnych muzycznych marzeń, a jedno z nich spełni się już wkrótce! Wersow opublikowała na swoim Instagramie tajemnicze zdjęcie, gdzie pozuje w porsche i napisała:

Ekscytujące rzeczy już wkrótce! 11.12.2024 - przekazała Weronika, dodając emotikon nutek.

Fani nie mają wątpliwości, że pod hasłem "ekscytujące rzeczy", kryje się nowa piosenka! Sama Sowa, już wcześniej uchyliła rąbka tajemnicy i zdradziła, że nowy kawałek nazywać się będzie "Momenty" i nawet udostępniła kawałek w sieci.

Niedość, że nie mogę się doczekać piosenki, to jeszcze teledysku!

Nie mogę się doczekać!!!

Werka wyglądasz zjawiskowo!!! Nie mogę się doczekać premiery piosenki na pewno będzie sztos

Już niedługo będzie można posłuchać i dodać do playlisty! - zachwycają się fani.

Na szczęście mamy dla Was dobrą wiadomość, bo wszystko wskazuje na to, że premiera piosenki odbędzie się właśnie 11 grudnia! Też nie możecie się doczekać? Lubicie muzykę Wersow?

