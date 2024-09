Weronika Sowa, znana jako Wersow i jej ukochany Karol "Friz" Wiśniewski tworzą jedną z najpopularniejszych par w mediach społecznościowych. Zakochanych śledzą w sieci miliony fanów, którzy mocno im kibicują. Para postanowiła podzielić się wyjątkową nowiną i nie ukrywają, że udało im się spełnić kolejne z marzeń.

Weronika Sowa i Karol Wiśniewski już od wielu lat pokazują swoje życie w sieci, czym zdobyli ogromną popularność. 28-letni influencer i jest współzałożycielem i właścicielem prężnie działającej firmy "Ekipa" dzięki której zbudował silną markę na polskim YouTubie. Wiśniewski, idąc za ciosem, postanowił inwestować w kolejne projekty m.in. program "Twoje 5 minut", który od początku stał się hitem, a także w kanał dla najmłodszych "Cloudy i Stormy" nazwany na część jego i Wersow psów. Friz wspiera również innych twórców w tworzeniu muzyki i organizowaniu koncertów, rozwijając imperium influencerów. Jego firma rozwija również działalność w obszarach takich jak produkcja lodów, odzieży i innych marek lifestylowych.

Osiągnięcia 28-latka postanowił docenić magazyn Forbes, który umieścił Karola w rankingu 30 under 30. Według informacji wspomnianego magazynu obecna wartość firmy współtworzonej przez Friza jest wyceniana na ok. 160 mln zł. Karol Wiśniewski nie ukrywa, że od dawna marzył o tym momencie.

Szczerze? Marzyłem o tym momencie!!!! Pojawiłem się na liście FORBES 30 UNDER 30 To dla mnie niezwykły dzień, a czemu? Bo jestem totalnie zwykłym gościem. Wychowałem się na osiedlu, a od 14 roku życia zajawkowo nagrywałem filmiki. Były fatalne, a wszystkiego uczyłem się sam z poradników na yt.

Karol podkreślił, że droga do tego nie była łatwa, ale dzięki temu, że jest uparty, to się mu udało.

Powiedzieć, że droga od tych pierwszych filmów do dziś nie była łatwa to jak nie powiedzieć nic. I dlatego ten dzień jest dla mnie wyjątkowy. Bo nigdy nie miałem talentu, nie miałem kasy, nie miałem żadnych znajomości. Miałem za to wielką upartość i postanowiłem, że zrobię wszystko by zarabiać z tego, co kocham. Dziś, 14 lat po moim pierwszym filmie na yt znalazłem się na tej prestiżowej liście FORBES 30 UNDER 30.

- stwierdził Friz.