Ania z "Rolnik szuka żony" w jedenastej edycji programu wysłała swój list do Marcina. Rolnik był zachwycony piękną brunetką i zaprosił ją na swoje gospodarstwo. Ania rywalizowała o względy Marcina z Magdaleną i Roksaną, ale ostatecznie rolnik zdecydował, że najlepiej czuje się u boku Ani. Ich relacja kwitnie, a w ostatnim odcinku para wyznała sobie miłość! Fani są nimi oczarowani i mają nadzieję, że związek rolnika i jego wybranki przetrwał próbę czasu. Internauci są również pod wielkim wrażeniem urody Ani, która wygląda niczym modelka. Wybranka rolnika na co dzień pokazuje się w burzy loków, ale teraz możemy zobaczyć, jak się prezentuje gdy wyprostuje włosy. Zmiana jest ogromna!

Reklama

Ania z "Rolnik szuka żony" pokazała się w prostych włosach. Nie rozpoznałam jej

Choć trudno w to uwierzyć to już za kilka dni zakończy się jedenasta edycja "Rolnik szuka żony". W programie tym razem swoich drugich połówek szukali: Agata, Wiktoria, Marcin, Sebastian i Rafał. Od samego początku fani programu bardzo pozytywnie odebrali m.in. Marcina, który zaprosił do swojego domu trzy kandydatki, ale w dniu decyzji okazało się, że to Ania skradła jego serce. Rolnik i jego wybranka świetnie się ze sobą dogadują i widać, że są ze sobą naprawdę szczęśliwi. W najnowszym odcinku Marcin z "Rolnik szuka żony" wyznał nawet miłość Ani, która również nie ukrywa, że poczuła coś do rolnika.

Chciałbym coś Ci powiedzieć. Nie spotkałem dawno takiej osoby jak ty. Tak wrażliwej, takiej dobrej, spokojnej, ułożonej. I chciałem Ci powiedzieć tylko dwa słowa. No znamy się już jakiś czas. Myślę, że może też już tego oczekujesz, a tego nie mówiłem wcześniej. Chciałem Ci powiedzieć dwa magiczne słowa. Kocham cię. mówił Marcin.

Internauci są nimi zachwyceni. Spora część fanów programu pisze również wprost, że Marcin jest prawdziwym szczęściarzem mając u swojego boku tak piękną kobietę. Ania w programie pokazuje się w długich lokach, ale teraz możemy zobaczyć, jak prezentuje się w wyprostowanych włosach. Zmiana jest ogromna. Na zdjęciu opublikowanym w 2019 roku jest nie do poznania!

Instagram @ania_ce__

Fani "Rolnik szuka żony" od razu zwrócili uwagę na zdjęcie Ani w prostych włosach.

Mega pięknie w tych prostych włosach czytamy w komentarzach.

Bardzo dziękuję odpowiedziała wybranka Marcina.

Wam również się podoba? A może wolicie wybrankę Marcina z burzą loków na głowie? Naszym zdaniem Ania w każdej wersji wygląda pięknie!

Reklama

Zobacz także: Pamiętacie Agnieszkę z “Rolnika”? Dziś jej nie poznacie! Co za metamorfoza