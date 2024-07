Rok temu o tej porze wydawało się, że już nic nie uratuje małżeństwa Piotra Kraśki i Karoliny Ferenstein. Plotki o ich rozstaniu nasiliły się szczególnie po publikacji zdjęć ze wspólnego wyjazdu dziennikarza z Małgorzatą Rozenek. Spekulowało się, że łączy ich coś więcej niż przyjaźń. Przypomnijmy: Romantyczny weekend Kraśki i Rozenek. Te zdjęcia mówią wszystko

Małżeństwo postanowiło jednak walczyć z kryzysem i wszystko wskazuje na to, że misja ta zakończyła się sukcesem. Od kilku miesięcy para znów pokazuje się razem, pozując wspólnie do zdjęć i ciesząc się życiem rodzinnym. Po długiej przerwie udzielili również pierwszego od dłuższego czasu wywiadu, w którym opowiedzieli o romantycznych wakacjach, na które wybierają się w najbliższym czasie.



Planujemy w sierpniu wybrać się na romantyczną, nostalgiczną podróż do Portugalii. Pierwszym miejscem będzie Lizbona, a później zobaczymy tę piękną naturę i właśnie to, co mnie najbardziej interesuje. Jestem miłośnikiem koni i w Portugalii jest mnóstwo ludzi, którzy też kochają te zwierzęta. Bardzo ciekawa jestem stadnin, kultury z tym związanej i w ogóle takiej melancholii portugalskiej, która wydaje mi się podobna właśnie do polskiej - tłumaczy w rozmowie z www.lifestyle.pl Karolina.