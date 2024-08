Życie prywatne Michała Wiśniewskiego nieustannie budzi duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Ostatnio mówi się przede wszystkim o problemach z prawem lidera Ich troje. Wokalista został skazany przez sąd za złożenie „nierzetelnej dokumentacji”, co miało pomóc mu uzyskać gigantyczną pożyczkę w SKOK-u Wołomin. Jesienią 51-latek usłyszał wyrok skazujący na półtora roku więzienia, grzywnę w wysokości 80 tys. zł oraz pokrycie kosztów procesowych. Jakiś czas temu pojawiły się też doniesienia o kryzysie w jego małżeństwie. Gwiazdor odniósł się do spekulacji i przyznał, że razem z Polą Wiśniewską przeszli pewne problemy.

Ostatnio dużo się dzieje w życiu założyciela Ich troje. Wyrok, który zapadł jesienią w jego sprawie, nadal jest nieprawomocny, a Michał Wiśniewski wierzy, że uniknie pozbawienia wolności i rozłąki z rodziną. Jak na razie nie znamy jeszcze nowego terminu rozprawy. Sąd Apelacyjny w Warszawie w sierpniu rozpatrywał odwołanie gwiazdora.

Niedawno w mediach pojawiły się doniesienia o kryzysie w małżeństwie Wiśniewskiego. Wreszcie wokalista zabrał głos i przyznał, że w jego piątym formalnym związku dochodziło do różnic zdań i trudniejszych momentów. Zaznaczył, że nie ma idealnych relacji.

Pamiętaj, że wielu rzeczy nie mogę powiedzieć. (…) My się wspieramy na co dzień, myślę, że to jest najważniejsze. Nie ma małżeństwa, które byłoby idealne. No halo, mówi ci to specjalista

– powiedział na łamach Pomponika.