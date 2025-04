Błażej Stencel, gwiazdor TVP, oraz jego narzeczony, Kamil Krupicz, nie przestają zaskakiwać swoich fanów. Tym razem para postanowiła podzielić się wyjątkowym momentem ze swoich wakacji. Romantyczny filmik z egzotycznego Wietnamu, na którym całują się pod fontanną, wywołał ogromne emocje w internecie. Zobacz, jak Błażej i Kamil celebrowali swoją miłość w jednym z najpiękniejszych miejsc na świecie.

Reklama

Błażej Stencel i Kamil Krupicz w romantycznym filmiku z wakacji

Błażej Stencel, znany z programów telewizyjnych na antenie TVP, i jego narzeczony Kamil Krupicz opublikowali w mediach społecznościowych niezwykle intymny filmik. Nagranie, które szybko stało się hitem w internecie, pokazuje parę w wakacyjnym, romantycznym klimacie. Wideo, nakręcone w Wietnamie, przedstawia moment, w którym Stencel i Krupicz całują się pod fontanną, a ich wzajemne uczucia są widoczne na każdym kadrze.

Para wybrała Wietnam jako miejsce swoich wymarzonych wakacji. Podczas pobytu w tym egzotycznym kraju, postanowili uwiecznić jeden z najważniejszych momentów swojego związku. Ujęcie z fontanną w tle stało się symbolem ich miłości. "Chcę to zapamiętać do końca życia" – tak skomentował ukochany Błażeja Stencela filmik, który pokazał, jak para cieszy się wspólnie spędzonym czasem. Tak intymne chwile, pełne czułości, z pewnością na długo pozostaną w ich pamięci.

Zobacz także: Martyna i Arkadiusz z "Łowców Skarbów" o swojej miłości. Po raz pierwszy się tak otworzyli

Historia miłości Błażeja Stencela i Kamila Krupicza

Błażej Stencel i Kamil Krupicz to para, której historia miłości jest pełna ciepłych i wzruszających momentów. Zanim zdecydowali się na zaręczyny, para spędziła ze sobą długie lata, pełne wspólnych chwil, które zbliżyły ich do siebie. Dla Stencela, który jest znany z telewizji, to kolejny krok w odkrywaniu swojej prywatności i pokazywaniu jej publicznie. Ich historia udowadnia, że miłość może kwitnąć nawet w trudnych czasach, a ich wzajemne wsparcie jest silniejsze niż kiedykolwiek:

Wszystkim dziękuję za życzenia urodzinowe, dzień urodzin był piękny, spędziłem go z Kamisiem, od 13 marca 2025 będę nazywać Go moim narzeczonym. Kochajcie się, całuję - pisał kilka tygodni temu prowadzący ''Koła fortuny''.

Po głośnych zaręczynach Błażeja Stencela z Kamilem Krupiczem, para zaczęła dzielić się z fanami swoimi doświadczeniami. Wspólne wakacje, podróże oraz chwile spędzane razem stały się częścią ich publicznego życia. Oprócz romantycznych filmików, Stencel coraz częściej pokazuje zdjęcia ze swojego życia prywatnego, co wprowadza go jeszcze bliżej do swoich fanów. Kibicujecie tej parze?

Reklama

Zobacz także: Ben Affleck przyłapany z obrączka ślubna. Prawda wyszła na jaw na planie filmu "Animals"