Znana z 10. edycji „Rolnik szuka żony” para ma wyjątkowy czas. Dorota i Waldemar spodziewają się dziecka. Uczestnicy show zostaną rodzicami córeczki. Początkowo internauci nie dawali im większych szans. Uważali, że po prostu do siebie nie pasują. W mediach pojawiło się sporo komentarzy, według których Waldemar nie jest odpowiednim facetem dla Doroty. Los chciał inaczej. Wbrew wszystkim para nie tylko wytrzymali w relacji na odległość, a później zamieszkali wspólnie w gospodarstwie mężczyzny.

Obecnie Dorota i Waldemar z „Rolnik szuka żony” mieszkają już razem i z niecierpliwością czekają na nadejście na świat ich pierwszego wspólnego dziecka. W rozmowie z naszą reporterką para przyznała, że początek nie był łatwy ze względu na to, że musieli żyć na odległość.

Nie zawsze Waldemar mógł często odwiedzać ukochaną. Gdy rozpoczęły się prace na polu, mężczyzna rzadziej bywał u wybranki. Jednak oboje jakoś to przetrwali.

Szliśmy po prostu w jednym kierunku po prostu. Wiedzieliśmy, jaki mamy cel, jakie mamy swoje priorytety, marzenia, myślę, że dlatego to się udało – dodała Dorota.

Później nasza reporterka zapytała parę o plotki na temat kryzysu w związku. Te pojawiły się po imprezach integracyjnych uczestników „Rolnik szuka żony”, ponieważ Waldemar bawił się tam bez partnerki. Dorota przyznała, że wówczas przeczytała sporo uwag co do swojej relacji. Stwierdziła, że każdy ma prawo do tego, by czasem spotkać się ze znajomymi.

Były jakieś tam trochę spekulacje, może nie pretensje, ale od ludzi przede wszystkim, że on sobie się tam buja, a ty siedzisz w domu i zajmujesz się dzieckiem, a on hula dusza i to nie partner dla ciebie. Mamy do siebie zaufanie. Każdy też musi mieć trochę oddechu od siebie. Też musi wyjść gdzieś ze znajomymi. Ja też mam prawo wyjść gdzieś z koleżankami i nie mamy pretensji do siebie

– powiedziała Dorota.