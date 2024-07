Od kilku miesięcy na salonach plotkowano, że świeżo upieczona rozwódka Małgorzata Rozenek i przykładny mąż i ojciec Piotr Kraśko są nie tylko na stopie przyjacielskiej, ale może łączyć ich coś więcej. Spekulacje i śledztwo tabloidów zaowocowały pierwszymi publikacjami na ten temat. Przypomnijmy: Szok! Rozenek i Kraśko - co ich łączy?

W nowym numerze "Życia na Gorąco" możemy znaleźć fotorelację z ich wspólnego wyjazdu do Gdyni, która potwierdza zażyłość stosunków pary. Według relacji tygodnika, Rozenek i Kraśko spędzili nad morzem cały weekend tylko we dwoje, oddając się różnym przyjemnościom - wspólnym spacerom, kolacjom w hotelowej restauracji i wielkiej pasji Piotra - joggingowi. Zabrakło za to Karoliny Ferenstein-Kraśko, żony dziennikarza i niegdysiejszej przyjaciółki Rozenek.

Oboje starali się nie rzucać w oczy i wybierali raczej sportowy ubiór, w którym główną rolę odgrywały czapki z daszkiem. Nic dziwnego, zmęczeni ciągłym występowaniem przed kamerami z pewnością chcieli odpocząć i zaznać choćby chwili anonimowości.

Zdjęcia Rozenek i Kraśki z ich wspólnego wyjazdu. Przyjacielski wypad nad morze czy może coś więcej?

Życie na Gorąco nr 35/2013

