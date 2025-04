„W głowie się nie mieści 2” to animowana produkcja, która zaskoczyła widzów, zdobywając ogromną popularność. Film zarobił ponad 1,6 miliarda dolarów na całym świecie, co czyni go jednym z najbardziej dochodowych filmów 2024 roku. Dodatkowo, produkcja zdobyła wyjątkowe oceny na platformie Rotten Tomatoes – 91% od krytyków i 95% od widzów. Sukces zarówno artystyczny, jak i finansowy sprawił, że widzowie zaczęli spekulować o przyszłości serii. Choć film powstał aż dziewięć lat po premierze pierwszej części, wciąż zyskał ogromną popularność, co wywołało liczne pytania o potencjalną trzecią część.

Reklama

Paul Walter Hauser o trzeciej części "W głowie się nie mieści"

Podczas wywiadu udzielonego Comicbook.com, Paul Walter Hauser, który w filmie użycza głosu emocji „Wstyd”, zasugerował, że powstanie trzecia część serii. Hauser przyznał, że z radością usłyszał, iż Pixar rozważa stworzenie kolejnej odsłony.

To szaleństwo, to szalone. Słyszałem, że możemy robić kolejny film. Nie wiem, kiedy, jak ani gdzie, ale ten film naprawdę trafił do ludzi w każdym wieku - stwierdził aktor.

Jego słowa wywołały optymizm wśród fanów, którzy już od dłuższego czasu spekulują o przyszłości tej popularnej serii. Hauser podkreślił, że to, co wyróżnia filmy z serii „W głowie się nie mieści” spośród innych produkcji animowanych, to ich uniwersalność.

Myślę, że to, co różni filmy z serii od innych animacji, to to, że nie traktują dzieci jako mniej intelektualnych istot. Opowiadają zabawną, błyskotliwą historię, która dorasta razem z nimi – gdy będą starsze, zrozumieją inne żarty i film nabierze dla nich nowego znaczenia. – tłumaczył aktor.

To właśnie ta zdolność do tworzenia historii, które są zrozumiałe i wartościowe dla widzów w każdym wieku, czyni serię wyjątkową. Hauser zaznaczył, że filmy Pixara, takie jak „W głowie się nie mieści”, skutecznie łączą rozrywkę z głębszym przesłaniem, co sprawia, że zdobywają uznanie zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Z "W głowie się nie mieści" do produkcji Marvela

Paul Walter Hauser to aktor, który odgrywa coraz bardziej znaczącą rolę w Hollywood. Po występie w „W głowie się nie mieści 2” jego kariera nabrała tempa, a Hauser pojawił się w wielu innych projektach. W tym roku aktor wystąpił w filmie „The Luckiest Man in America” u boku Waltona Gogginsona, który choć nie odniósł sukcesu w box office, potwierdził jego obecność na rynku filmowym. Hauser jest również laureatem nagrody Emmy za rolę w serialu Apple TV+ „Black Bird”, gdzie wystąpił obok Tarona Egertona i zmarłego Raya Liotty.

Oprócz tego Hauser pojawił się w popularnym serialu „Cobra Kai” oraz w filmie „The Instigators” z Mattem Damonem i Caseyem Affleckiem. Aktor nie boi się też nowych wyzwań – właśnie otrzymał rolę w nadchodzącej produkcji Marvela, „Fantastic Four: First Steps”, choć szczegóły na temat jego postaci pozostają tajemnicą.

Kiedy możemy spodziewać się premiery "W głowie się nie mieści 3"?

Choć Paul Walter Hauser zasugerował, że Pixar może rzeczywiście pracować nad trzecią częścią „W głowie się nie mieści”, na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia ani daty premiery. Hauser sam przyznał, że nie zna szczegółów dotyczących produkcji, ale zaznaczył, że seria animowana ma ogromny potencjał na dalszy rozwój. W związku z tym, fani serii mogą liczyć na to, że Pixar weźmie pod uwagę kontynuację, zwłaszcza biorąc pod uwagę sukces drugiej części oraz ogromne zainteresowanie widzów.

Zobacz także: