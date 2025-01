Andrzej Piaseczny, znany również po prostu jako "Piasek", jest jednym z popularniejszych polskich wokalistów, któremu rozgłos przyniosły szczególnie utwory: "Chodź, przytul, przebacz", "Śniadanie do łóżka" czy "Z dwojga ciał". 54-latek niezmiennie od lat jest aktywny zawodowo i regularnie koncertuje. Obecnie możemy go również oglądać w "The Voice Senior"! W najnowszym odcinku w oczach muzyka pojawił się łzy. Dlaczego?

61-latek z "The Voice Senior" zachwycił wszystkich

Aż trudno uwierzyć, że Telewizja Polska już od 5 lat realizuje program "The Voice Senior", który jest kolejnym odłamem kultowego "The Voice of Poland" (stacja stworzyła również "The Voice Kids". W tym formacie jednak to wyłącznie uczestnicy powyżej 60. roku życia mają szansę stanąć na scenie i zaprezentować się przed jurorami. Dopiero co wystartowała 6. już edycja, która od samego początku dostarcza widzom mnóstwo wrażeń.

W minionym odcinku emocji nie brakowało, a najlepiej przekonał się o tym Andrzej Piaseczny, który jest jednym z trenerów. W pewnym momencie na scenę wszedł 61-letni pan Paweł Jarosz z Zielonej Góry. Mężczyzna wykonał niezwykle poruszającą interpretację piosenki "You've Got a Friend" z repertuaru Carole'a Kinga, grając przy tym na pianinie. Zachwycony jego wykonem Piasek odwrócił fotel niemal od razu. Zaraz po nim odwróciła się również Tatiana Okupnik, która była niemniej zachwycona panem Pawłem. Chociaż mężczyzna bez dwóch zdań na wszystkich wywarł ogromne wrażenie, tylko dwójka trenerów postanowiła dać mu szansę.

Andrzej Piaseczny popłakał się na wizji

Chwilę po występie 61-latka na scenę weszła jego wnuczka i córki, a z jedną z córek zdecydował się nawet zaśpiewać utwór, który, jak tłumaczył, często wykonuje podczas pobytu w Ukrainie. Ten wykon wywołał jeszcze większe emocje u Tatiany i Piasecznego, którzy zalali się łzami.

Czasem to jest tak, że my tu robimy sobie program rozrywkowy – heheszki, przeciąganie liny i tak dalej. Są takie momenty, kiedy w powietrzu zawisło coś magicznego - stwierdził Piasek.

Zapłakana Tatiana Okupnik przyznała z kolei:

Bardzo wzruszyła mnie ta relacja z córką, bo mój tata jest po drugiej stronie (…). Taka wrażliwość, taka dobra dusza (...)

Ostatecznie to właśnie drużynę Tatiany wybrał uczestnik. W sieci błyskawicznie pojawiło się nagranie z występu pana Pawła, a internauci nie szczędzili mu komplementów.

Jesteśmy trenerami, a u pana nie ma co poprawiać

Bardzo ładnie

Andrzej Piaseczny wrócił do TVP

Warto przypomnieć, że Andrzej Piaseczny stosunkowo niedawno wrócił do TVP, po tym, jak w 2021 roku rozstał się ze stacją w cieniu skandalu. Przyczyną konfliktu były wypowiedzi artysty na jednym z prywatnych wydarzeń, które wywołały falę krytyki zarówno w mediach, jak i wśród władz stacji. Piaseczny otwarcie wyrażał swoje poglądy, wykrzykując wulgarne hasła, wymierzone w ówczesną władzę, co w tamtym czasie nie spotkało się z aprobatą publicznego nadawcy.

