Łukasz Skorupski się ożenił

Łukasz Skorupski już po ślubie! Bramkarz reprezentacji polski, grający na co dzień we włoskim klubie Empoli, do którego został wypożyczony z Romy, ożenił się. Żoną polskiego piłkarza została Włoszka, Matilde Rossi. Para wzięła ślub 14 czerwca 2017 roku na Sardynii, skąd pochodzi ukochana Skorupskiego. Matlide Rossi była modelką, jednak po związaniu się piłkarzem zrezygnowała z zawodu, ponieważ... Łukasz miał być o nią zazdrosny! Patrząc na jej zdjęcia, wcale się nie dziwimy! To będzie najgorętsza WAGs wśród wybranek polskich piłkarzy? Zobaczcie zdjęcia i oceńcie sami!

