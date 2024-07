"Ugotowani" to program kulinarny, w którym czworo nieznajomych z tego samego miasta spotyka się przy jednym stole. Każdy z nich zaprasza gości do swojego domu i przygotowuje dla nich kolację. Wygrywa ten, kto zdobędzie najwięcej punktów od pozostałych uczestników. Oprócz rywalizacji, gotowaniu towarzyszy dobra zabawa i pyszne jedzenie. Zobcz: Ups... Wendzikowska najgorzej gotującą gwiazdą.

Program bije rekordy oglądalności na całym świecie, dlatego od tego sezonu w Polsce możemy oglądać go na antenie aż cztery razy tygodniowo! Producenci chcąc zapewnić swoim widzom więcej rozrywki, dlatego też co jakiś czas zapraszają do programu znane twarze. Przypomnijmy: Gwiazdy zmierzą się w "Ugotowanych"

W kulinarnym show mieliśmy okazję zobaczyć już jak gotują: Marta Wierzbicka, Maciej Zień, Michał Szpak czy Ania Wendzikowska. Gwiazdy, które biorą udział w zabawie swoją wygraną przeznaczają na cel charytatywny.

Teraz nadszedł czas na kolejny odcinek specjalny. Tym razem zmierzą się ze sobą Otylia Jędrzejczak, Michał Witkowski, Filip Chajzer i Kasia Klich. Emisja pierwszego z czterech odcinków już 3 listopada w TVN.

Jak im pójdzie?

Tak rywalizowały gwiazdy w "Ugotowanych":