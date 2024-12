Sylwester 2024 organizowany przez TV Republika odbędzie się w Chełmie, malowniczym mieście na Lubelszczyźnie. Impreza przyciągnie nie tylko fanów muzyki disco-polo, ale także lat 80. i 90. Właśnie do mediów dotarła informacja, jakie zagraniczne gwiazdy pojawią się na scenie w Chełmie. Z pewnością przypadną one do gustu fanom ponadczasowych przebojów.

Sylwester TV Republiki. Jakie zagraniczne gwiazdy wystąpią?

Według medialnych doniesień, wielką atrakcją sylwestrowego koncertu organizowanego przez TV Republika będą występy światowych gwiazd, które podbiły listy przebojów w latach 80. i 90. Na scenie pojawi się Captain Jack, niemiecka formacja znana z energetycznych hitów, takich jak "Captain Jack" czy "Drill Instructor". Ich dynamiczne show z pewnością zagrzeje publiczność do tańca.

Nie mniej emocji wzbudza zapowiedziany występ Bad Boys Blue. Ten legendarny zespół popowo-dyskotekowy dostarczy fanom niezapomnianych wrażeń, wykonując takie przeboje jak "You're a Woman" czy "Come Back and Stay". Ich muzyka, mimo upływu lat, wciąż cieszy się ogromną popularnością.

To jednak nie koniec emocji, bo według informacji uzyskanych przez Plejadę, TV Republika ma w zanadrzu jeszcze jednego zagranicznego wykonawcę, który będzie gwiazdą wieczoru. Kto nim będzie? O tym zapewne przekonamy się już w najbliższych dniach!

Oprócz międzynarodowych gwiazd, na scenie pojawi się również... dziennikarka TV Republiki, Aleksandra Gołda. Przypomnijmy też, że na scenie w Chełmie zobaczymy także wielu znanych polskich wykonawców, między innymi Sławomira Świerzyńskiego z zespołu Bayer Full, zespół Piękni i Młodzi z Magdaleną Narożną na czele, a także inne znane formacje muzyczne, jak Weekend, Milano, Top One, MIG, Playboys, czy Defis. Tym samym na pewno fani muzyki disco polo będą zadowoleni.

Oprócz wykonawców disco polo zobaczymy także zespoły takie jak Lombard czy Kombi. Na scenie w Chełmie ma nie zabraknąć także Andrzeja Rosiewicza czy Don Vasyla.

Chełm, znany z bogatej historii i pięknych krajobrazów, został wybrany na miejsce tegorocznej sylwestrowej imprezy. Organizacja wydarzenia w tym mieście ma na celu nie tylko zapewnienie uczestnikom wspaniałej rozrywki, ale również promocję regionu na arenie ogólnopolskiej.

Wybierzecie się na koncert sylwestrowy TV Republiki, który odbędzie się w Chełmie?

