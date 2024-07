O tę gwiazdę walczyli od wielu lat! Teraz w końcu wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"

Co za news! Znamy kolejnego uczestnika "Tańca z gwiazdami" - to uwielbiany przez widzów aktor, który przez wiele lat konsekwentnie odmawiał udziału w tanecznym show. Teraz stacji Polsat w końcu udało się go przekonać.