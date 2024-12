Gra w "M jak miłość", jest współprowadzącą śniadaniówki Polsatu, a teraz do listy swoich zawodowych osiągnięć może dopisać występ w teledysku. Kasi Cichopek towarzyszył ukochany i plejada innych gwiazd. Zaserwowali fanom na Mikołajki nie lada gratkę.

Reklama

Tego się nie spodziewałam, Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski wystąpili w teledysku

Telewizja Polsat tradycyjnie przygotowała coś specjalnego dla swoich widzów na święta. Tym razem jest to wyjątkowy utwór świąteczny – „Śniegu po pachy”. Premiera piosenki odbyła się 6 grudnia, inaugurując okres bożonarodzeniowy w wyjątkowym stylu. Klip wideo, z udziałem znanych osobowości telewizji, miał na celu przywołanie radości, uśmiechu i ducha świąt.

W nagraniu wzięły udział największe gwiazdy Polsatu, które wcieliły się w różnorodne role, tworząc magiczną atmosferę. Wśród artystów znaleźli się:

Katarzyna Cichopek

Agnieszka Hyży

Paulina Sykut-Jeżyna

Ewa Wachowicz

Anna Rubaj

Kamila Ryciak

Krzysztof Ibisz

Maciej Kurzajewski

Maciej Rock

Mateusz Gessler

Martin Gimenez Castro

Maks Behr

Aleksander Sikora

W rolę Świętego Mikołaja wcielił się Sławomir Sulima-Kowalewski, dodając do całości jeszcze więcej bożonarodzeniowego klimatu. Nagranie klipu do utworu „Śniegu po pachy” odbyło się w radosnej, świątecznej atmosferze. Każdy uczestnik wniósł do projektu coś od siebie: Krzysztof Ibisz zajął się ubieraniem choinki, Mateusz Gessler i Martin Gimenez Castro grali na miskach, a Ewa Wachowicz przygotowała i rozdawała świąteczne ciasto. Klip był pełen zabawnych momentów, a całość nagrania wywołała uśmiechy zarówno na planie, jak i wśród widzów.

AKPA/Piętka Mieszko

Autorką utworu jest ZoSia Karbowiak, kompozytorka znana widzom Polsatu z wcześniejszych projektów. Jej zdolności muzyczne zostały już wcześniej docenione w stacji, szczególnie po wrześniowym występie z piosenką dedykowaną powodzianom. Tym razem artystka skomponowała energetyczny i pozytywny hit, który na długo zapadnie w pamięć widzów.

Okazało się, że prowadzący program też kochają śpiewać. Wykonali zadanie stuprocentowo. Paulina Sykut-Jeżyna świetnie śpiewała, ale niesamowicie zaskoczyli mnie też Katarzyna Cichopek, Agnieszka Hyży, Krzysztof Ibisz, czy Maciej Kurzajewski. Jestem oczarowana wszystkimi, naprawdę. Zgraliśmy się świetnie, a za naszym pośrednictwem te ciepłe słowa polecą do widzów, życzenia śniegu na te święta, a jeżeli nie lubicie śniegu, to przynajmniej, żeby wam się ciasto udało upiec - stwierdziła.

Chociaż teledysk miał już swoją premierę na antenie Polsatu, póki co w sieci pojawił się jedynie filmik zza kulis. Stacja kolejny raz udowodniła, że potrafi zaskakiwać widzów. Świąteczna piosenka „Śniegu po pachy” nie tylko łączy znane osobowości, ale również przypomina, że Boże Narodzenie to czas radości i wspólnego świętowania.

Myślicie, że Kasi Cichopek i Maćkowi Kurzajewskiemu spodoba się taki sposób występowania przed kamerą i zobaczymy ich jeszcze w jakimś teledysku?

Reklama

Zobacz także: Piotr z "Moja mama i twój tata" zaskoczył wyznaniem o Katarzynie Cichopek! Już tego nie ukrywa