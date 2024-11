Agnieszka Kotońska wzięła już udział w "Gogglebox", "Back to school", a teraz wszyscy czekają na emisję programu "Królowa Przetrwania", w którym również wystąpiła. Widzowie nie widzieli jeszcze żadnego odcinka show, a Kotońska już mówi o kolejnych programach telewizyjnych! Gdzie tym razem ją zobaczymy?

Agnieszka Kotońska o kolejnych programach telewizyjnych

Agnieszka Kotońska to "kolorowy ptak" stacji TTV! Zgłaszając się do programu "Gogglebox" Agnieszka Kotońska zapewne nie sądziła, że jej kariera poszybuje w górę i to w tak zawrotnym tempie. Poza kolejnymi sezonami "Gogglebox" kobieta wystąpiła również w "99. Gra o wszystko", "Back to school", a teraz wszyscy czekają na drugi sezon "Królowej Przetrwania", ponieważ właśnie w tym programie wzięła udział Kotońska. Wygląda na to, że mieszkance Chodzieży wciąż jest mało, ponieważ teraz zdradziła, że chciałaby wystąpić w kolejnych programach telewizyjnych!

Agnieszka Kotońska jest w stałym kontakcie z fanami, którzy nieustannie śledzą jej social media. Teraz zorganizowała na swoim profilu "Q&A" i odpowiedziała na kilka pytań internautów. Jedna z fanek zapytała, w którym z programów chciałaby wystąpić gwiazda TTV. Zobaczcie, co odpowiedziała Agnieszka:

Ja w tym roku zrobiłam aż cztery programy, także to jest mój rekord! Zacznijmy od początku- luty ' Back to school' niesamowity sezon(...) Później była chwileczka na złapanie oddechu i 'Gogglebox' na to czekacie zawsze(...) potem troszeczkę przerwy i fru do Tajlandii i zrobiłam dla Was 'Królową Przetrwania'. Potem znowu 'Gogglebox'. Czy chciałabym wystąpić w jakimś programie? Oczywiście, że tak! Apetyt rośnie w miarę jedzenia moi drodzy! Nigdy nie wiadomo, co przyniesie końcówka roku, a zawsze przynosi wielkie niespodzianki, więc być może jeszcze mnie gdzieś zobaczycie. Ale o marzeniach nie rozmawiamy, bo marzenia się potem nie spełniają! - powiedziała wymijająco Agnieszka Kotońska.

Co ciekawe, jakiś czas temu jedna z internautek napisała Agnieszce Kotońskiej, że z przyjemnością chciałaby ją zobaczyć w "Tańcu z Gwiazdami". Kotońska wówczas szykowała się do nagrań do programu "Królowa Przetrwania", jednak zdążyła odpowiedzieć fance:

Mam listę marzeń, już wiele odhaczyłam, ale Taniec z gwiazdami jeszcze nie. Być może potańcujemy. Wrażeń mi nie brakuje. To, co teraz mam w życiu, to jest mega taniec i na dodatek mój. Wiele się zmieniło i wracam silniejsza - wyjawiła wówczas Kotońska.

Kto wie, może w kolejnej edycji zobaczymy Agnieszkę Kotońską w tanecznym show? Chcielibyście, aby wystąpiła w "Tańcu z Gwiazdami"? My bardzo!

