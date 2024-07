Już niedługo ruszy wiosenna ramówka TVN’u. Od dłuższego czasu obserwujemy w Polsce nowy trend, jakim jest gotowanie, więc oprócz nowych odcinków „Przepisu na życie” zobaczymy też kolejną serię reality show „Ugotowani”. Producenci zapowiadają dwa odcinki specjalne, w których jeden będzie z udziałem gwiazd.

Reklama

Widzowie dobrze znają zasady panujące w programie. Co tydzień mogli kibicować swoim faworytom, ponieważ w każdym odcinku czwórka uczestników walczyła o 5 tysięcy złotych. Wygrywał ten, kto przygotował najlepszą kolację dla swoich konkurentów. Ale producenci przygotowali kilka niespodzianek i postanowili zaskoczyć swoich widzów. Tym razem do walki w kulinarnym pojedynku staną znane osobistości polskiego show-biznesu.

Gwiazdy dadzą się poznać widzom z zupełnie innej strony. W pierwszym odcinku kolację na miarę mistrzów przygotowywać będą: projektant Maciej Zień, tancerz Stefano Terrazzino, dziennikarka Anna Wendzikowska oraz aktorka Małgorzata Potocka.

W umiejętności gwiazd nie możemy wątpić. Jeśli gotują równie dobrze, jak wykonują swoje zawody, to możemy być pewni, że pojedynek będzie bardzo emocjonujący i zawzięty. Ciekawe, co na to Magda Gessler?

Reklama

Zobacz: Gessler wytyka wady żywieniowe Polaków