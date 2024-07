Anna i Robert Lewandowscy pobrali się 22 czerwca 2013 roku, a o ich hucznym weselu w Trębkach Nowych mówiła cała Polska. Do tej pory kaskadową suknią ślubną projektu Macieja Zienia, jaką w tym dniu miała na sobie trenerka, inspiruje się wiele panien młodych. A jak wyglądał pierwszy taniec zakochanych? Zapytaliśmy o to autora choreografii - Rafała Maseraka - który niedawno tanecznym krokiem prowadził Annę Lewandowską na jej Instagramie.

Reklama

Rafał Maserak o pierwszym weselnym tańcu Anny i Roberta Lewandowskich

Ukochana żona Roberta Lewandowskiego to kobieta wielu talentów, co udowadniała już nie raz. Ostatnio nawet Anna Lewandowska otrzymała prestiżowe wyróżnienie za prężne prowadzenie licznych biznesów. Uwielbiana przez miliony fanów trenerka, realizuje się także jako influencerka, a przede wszystkim żona i mama dwóch wspaniałych córeczek.

Jak się okazuje, być dać sobie chwilę wytchnienia gwiazda ucieka w taniec. Zaledwie kilka dni temu głośno zrobiło się nawet o tanecznych kadrach Anny Lewandowskiej i Rafała Maseraka, które pojawiły się w mediach społecznościowych trenerki. Jak przyznaje tancerz "Tańca z Gwiazdami" w rozmowie z Party.pl, z Anną i Robertem Lewandowskimi zna się od lat i to właśnie on stworzył choreografię do pierwszego weselnego tańca zakochanych.

- Piękny był - mówi z rozczuleniem Rafał Maserak o pierwszym tańcu Lewandowskich.

Co więcej, tancerz już od ponad 10 lat utrzymuje bliskie stosunki ze sportową parą, od niedawna na nowo szkoli Annę Lewandowską. Do czego tak pilnie szykuje się gwiazda i czy Robert Lewandowski jest zazdrosny o swoją ukochaną? Koniecznie zobaczcie nasze nagranie i sprawdźcie, co zdradził nam Rafał Maserak.

Reklama

Zobacz także: Anna Lewandowska z córeczkami kibicuje Robertowi Lewandowskiemu! Nowe zdjęcia paparazzi

Zobacz także

Party.pl

East News