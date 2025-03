Rafał Maserak zna Janka i Lenkę od wielu lat. Tancerze poznali się współpracując przy programie 'Taniec z Gwiazdami". Teraz skomentował ich powrót do tanecznego show.

Rafał Maserak o powrocie Lenki i Janka Klimentów

Powrót Lenki i Jana Klimentów do "Tańca z Gwiazdami" to jedno z największych zaskoczeń nowej edycji show! Po przerwie popularni tancerze ponownie pojawią się na parkiecie, by zaprezentować swoje umiejętności u boku nowych gwiazd. Jan Kliment będzie partnerem Grażyny Szapołowskiej, natomiast Lenka Klimentová zatańczy z Maciejem Kurzajewskim. Ich powrót wywołał ogromne emocje wśród fanów programu. Niektórzy bardzo się ucieszyli, inni twierdzili, że ich powrót jest zbędny. A co o tym sądzi juror programu- Rafał Maserak?

To są moi przyjaciele! Znamy się od początku istnienia kariery Janka w tym programie. Wprowadzałem go w ten świat. Ja się bardzo cieszę, bo sentyment! Tancerze robią fantastyczną robotę w tym programie - zdradził Maserak.

Rafał Maserak zaoferował również swoją pomoc! Jaką? Nie uwierzycie! Obejrzyjcie cały materiał wideo.

