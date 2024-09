Program "Taniec z Gwiazdami" rozpoczął się już w ubiegłym tygodniu, jednak dopiero w drugim odcinku jedna z par opuściła program. Niestety, z tanecznym show musieli pożegnać się Olga Bończyk i Marcin Zaprawa. Jak komentuje to Rafał Maserak? Juror w rozmowie z Party.pl nie ukrywa rozczarowania.

Reklama

Rafał Maserak komentuje werdykt w drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Drugi odcinek "Tańca z Gwiazdami" dobiegł końca, a dla Olgi Bończyk i Marcina Zaprawy był to ostatni popis na tanecznym parkiecie. Program rozrywkowy rządzi się swoimi prawami i teraz z tygodnia na tydzień będzie coraz mniej par. Jak to zwykle bywa widzowie są podzieleni i niektórzy mówią wprost, że Olga Bończyk słusznie pożegnała się z programem, a inni twierdzą, że to jeszcze nie był czas na jej odpadnięcie. Do ostatecznego werdyktu liczą się głosy internautów ale również jurorów. Teraz Rafał Maserak wyjawił, co myśli o odejściu Olgi Bończyk z programu "Taniec z Gwiazdami".

Ja się nie zgadzam zawsze jak ktoś odpada. (...)To jest duże przeżycie i duże emocje i zawsze jest przykro. Nie mamy na to wpływu... ta pierwsza para zawsze za te serce chwyta, jest żal. - powiedział wprost Maserak.

Co więcej zdradził nam Rafał Maserak? Zobaczcie całe wideo, które jest zamieszczone powyżej.

Reklama

Zobacz także: Pavlović nisko oceniła występ Jeżowskiej i Danilczuka. Fani ostro komentują: "Zazdrości Majce"