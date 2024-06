Anna Lewandowska nie ukrywa, że taniec daje jej dużo radości. Trenerka szczególnie zakochała się w jednym stylu tańca, a konkretniej zmysłowej bachacie. Jej nowa zajawka pod okiem hiszpańskich trenerów wzbudza wiele emocji, a ostatnio pojawiły się spekulacje, że żona Roberta Lewandowskiego pojawi się w "Tańcu z gwiazdami". Teraz Rafał Maserak zaskoczył wyznaniem na temat udziału Anny Lewandowskiej w programie Polsatu!

Anna i Robert Lewandowscy już od ponad dwóch mieszkają w słonecznej Barcelonie, gdzie piłkarz dołączył do kultowego klubu piłkarskiego - FC Barcelona. Również żona piłkarza nie może narzekać na nudę, bo pod okiem hiszpańskich trenerów rozpoczęła przygodę z bachatą, która aktualnie jest jedną z jej największych pasji. Ten zmysłowy styl tańca tak spodobał się Annie Lewandowskiej, że postanowiła otworzyć nowe multi-butikowe studio, w którym "łączy wszystkie swoje pasje". Od jakiegoś czasu pojawiają się spekulacje, że Anna Lewandowska weźmie udział w show Polsatu "Taniec z gwiazdami". Czy to prawda? Rafał Maserak, który sam miał okazję tańczyć z żona Roberta Lewandowskiego zabrał głos w tej sprawie.

Rafał Maserak zapytany o umiejętności Anny Lewandowskiej podkreślił, że jest ona amatorką, ale mocno ją wspiera i kibicuje.

Oceniam umiejętności Anki na naprawdę wysokim poziomie. Jest amatorką. Pokochała taniec, strasznie to szanuję i dziękuję jej za to, że promuje taniec w naszym kraju, bo widać, że wszyscy teraz tylko o tym mówią. Mówią właśnie o tańcu i dla mnie to jest coś niesamowitego i wspieram ją, kibicuję jej. Mam z nią kontakt, więc zawsze gdzieś tam zawsze ją wspieram w tym, co ona robi

- powiedział tancerz w rozmowie z Pomponikiem.