Rafał Maserak zasiada w jury "Tańca z Gwiazdami", a jego taneczne doświadczenie i profesjonalizm pozwalają mu trafnie oceniać popisy poszczególnych par w show. Na kogo w nadchodzącej edycji "TzG" stawia tancerz? Będziecie zaskoczeni!

To ona przyciągnęła wzrok Rafała Maseraka

16. edycja "Tańca z Gwiazdami" może zaskoczyć wielu widzów doborem uczestników. Produkcja tym razem zaprosiła topowych dziennikarzy, aktorów, sportowców oraz influencerki do udziału w tanecznym konkursie. Wiosenna odsłona show niesie za sobą wiele zmian, ponieważ Polsat zaangażował nowych tancerzy oraz powracających po latach na parkiet: między innymi Agnieszkę Kaczorowską czy Lenkę Kliment. Zmienił się również główny choreograf programu: zamiast Tomasza Barańskiego widzowie zobaczą Macieja Zakliczyńskiego. To, co pozostało niezmienne to skład jurorski. Ponownie zobaczymy Iwonę Pavlović, Ewę Kasprzyk, Tomasza Wygodę oraz Rafała Maseraka.

W rozmowie z nami ostatni z jurorów wskazał, kto przyciągnął jego wzrok podczas ramówki Polsatu, gdy uczestnicy mieli dosłownie kilka sekund, aby zaprezentować swoje umiejętności taneczne.

Ada Borek! Przyciągnęła mnie wzorkiem w trakcie tej ramówki. Ten pierwszy występ jest bardzo ważny na tej ramówce, ale też musimy brać przymrużenie oka, bo oni dopiero się poznali - wyznał Rafał Maserak.

Dodatkowo, Rafał Maserak zdradził, co sądzi o udziale najwyższego w historii programu uczestnika, Cezarego Trybańskiego. Zobaczcie cały materiał, aby dowiedzieć się więcej!

