Roksana Węgiel niemal od początku 14. edycji "Tańca z Gwiazdami" jest typowana do zwycięstwa. Artystka w każdym odcinku otrzymuje maksymalne noty od jurorów i może cieszyć się też ogromnym wsparciem od swoich fanów. Wiele wskazuje na to, że to właśnie Roksana Węgiel ma największe szanse sięgnąć po Kryształową Kulę. Nawet Rafał Maserak nie ma wątpliwości, że piosenkarka jest czarnym koniem tej edycji...

Reklama

Roksana Węgiel ma łatwiej w "Tańcu z gwiazdami"?

Roksana Węgiel, choć dziś ma dopiero 19 lat, to na scenie stanęła jako dziecko i wygrała program "The Voice Kids", który otworzył jej drzwi do wielkiej kariery. Potem przyszedł czas na Eurowizję Junior, w której artystka również zwyciężyła, ale to jeszcze nie wszystko! Zaledwie kilka lat temu Roksana wzięła udział w tanecznym show TVP i również sięgnęła po wygraną. To oznacza, że wygrała każdy program, w którym wzięła udział. Teraz Roksana Węgiel walczy o finał w "Tańcu z Gwiazdami", a Rafał Maserak w rozmowie z "Super Expresem" nie ukrywa, że artystka ma ogromne szanse na zwycięstwo:

No tak! (śmiech). Nie da się ukryć - ma bardzo duży talent i możliwości. Widać, że jest niesłychanie muzykalna, jest to też oczywiste, bo na co dzień zajmuje muzyką. Ma obycie sceniczne, co widać od razu w każdym tańcu. Świadomość ruchu do kamery, uśmiechu... zna z doświadczenia. Nie zapominajmy też, że już wygrała jeden program taneczny powiedział Rafał Maserak w rozmowie z se.pl

AKPA

Jak pamiętacie, w 2021 roku Roksana Węgiel razem ze swoją przyjaciółką wzięła udział w tanecznym hicie Telewizji Polskiej i wygrała w finale. Od tego czasu minęły już trzy lata, a piosenkarka jeszcze bardziej rozwinęła swoje taneczne umiejętności i nic dziwnego, że w "Tańcu z Gwiazdami" zaskakuje i zachwyca prawdziwymi akrobacjami.

Natasza Młudzik / Waldemar Kompała / TVP

Reklama

Sądzicie, że to właśnie Roksana Węgiel wygra 14. edycję "Tańca z Gwiazdami" i dopisze kolejny sukces do swojej długiej listy?