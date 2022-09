Anna Lewandowska z córeczkami kibicuje Robertowi Lewandowskiemu! Nowe zdjęcia paparazzi

Na ten moment Anna i Robert Lewandowscy czekali już od wielu tygodni. Po zakończeniu zgrupowania w Stanach Zjednoczonych kapitan reprezentacji Polski wreszcie rozegrał pierwszy mecz z FC Barceloną przed hiszpańską publicznością, na stadionie Camp Nou. Wcześniej zawodnik został oficjalnie zaprezentowany na tym obiekcie przed dziesiątkami tysięcy kibiców. Anna Lewandowska zabrała Klarę na trybuny, by kibicować ukochanemu mężowi. Doping się sprawdził. Robert Lewandowski sprawił, że w pewnym momencie cały stadion oszalał z radości. Anna Lewandowska z Klarą na trybunach w dniu debiutu Roberta Lewandowskiego W niedzielę, 7 sierpnia Robert Lewandowski zadebiutował w barwach FC Barcelony na domowym stadionie drużyny z Katalonii. Meczowi z meksykańskim zespołem Pumas UNAM, którego stawką był Puchar Gampera, towarzyszyły wielkie emocje, co Anna Lewandowska pokazała w relacjach z trybun na swoim Instagramie. Zobacz także: Anna Lewandowska na ten "piżamowy" komplet wydała 10 tysięcy złotych! Jak tylko Robert Lewandowski wybiegł na boisko, wśród kibiców podniosła się wrzawa. Fani FC Barcelony nie musieli długo czekać na pierwszą bramkę. Gol dla Dumy Katalonii padł już w 3. minucie i strzelił go nie kto inny, jak sam Lewandowski. To był dopiero początek. Później piłkarz zaliczył jeszcze dwie asysty. "Lewandowski rozpoczął imprezę" - tak popis kapitana polskiej reprezentacji skomentowała hiszpańska prasa. Wszystkiemu przyglądała się Anna Lewandowska wraz z Klarą - oczywiście obie ubrane w koszulki FC Barcelony. Widać, że dziewczynka świetnie się bawiła. Gwiazdy nie mogły wymarzyć sobie lepszego startu w Hiszpanii. Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała sypialnię w nowym domu w Hiszpanii. Jest ogromna! Niedawno Robert Lewandowski oficjalnie zaprezentowany na stadionie FC Barcelony . Na boisku...