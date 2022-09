Anna Lewandowska to nie tylko wspaniała żona, mama, bizneswoman, ale także... tancerka! Jak się właśnie okazało, gwiazda od pewnego czasu trenuje razem z Rafałem Maserakiem, a efektami ich pracy trenerka podzieliła się na Instagramie. Trzeba przyznać, że żona Roberta Lewandowskiego to prawdziwa petarda na tanecznym parkiecie! Do czego tak pilnie trenuje Anna Lewandowska razem z jednym z najlepszych polskich tancerzy?

Anna Lewandowska i Rafał Maserak na wspólnym tanecznym treningu

Anna Lewandowska to kobieta wielu talentów, co udowodniła nam już nie raz. Ostatnio nawet Anna Lewandowska otrzymała prestiżowe wyróżnienie za swoje wspaniałe prowadzenie kilku biznesów. Żona Roberta Lewandowskiego niewątpliwie jest bardzo zapracowana, jednak potrafi świetnie zarządzać swoim czasem, by wygospodarować też chwilę dla siebie. Tym razem zaskoczyła fanów swoimi umiejętnościami tanecznymi! Gwiazda bowiem uczęszcza na lekcje tańca, których udziela jej sam Rafał Maserak!

Instagram/Anna Lewandowska

Anna Lewandowska pochwaliła się nagraniem, na którym widzimy, jak tańczy z Rafałem Maserakiem do energicznej piosenki "La Vida Es Un Carnaval" z repertuaru Celi Cruz. Jak się okazało, gwiazda nie ma problemu z wykonaniem nawet bardzo skomplikowanych kroków tanecznych, a sam Rafał Maserak jest niezwykle dumny z jej postępów.

- Bardzo zdolna uczennica mi się trafiła, świetnie sobie radzi, tylko musi uwierzyć w to, że może jej to świetnie wyjść - stwierdził tancerz.

Instagram/Anna Lewandowska

Do czego zatem przygotowuje się Anna Lewandowska? Jak się okazało, trenerka po prostu zdecydowała się spełnić swoje małe marzenie, jakim jest nauka tańca!

- Realizuję swoje małe marzenie, które nie jest dla mnie łatwe. Lubię challenge. Postawiłam sobie taki challenge, żeby zrobić coś dla siebie, coś, co mi sprawia niesamowitą przyjemność i to jest właśnie to. To jest też wyzwanie. I nie jest to dla mnie łatwe. Podkreślam - powiedziała Anna Lewandowska, po czym na InstaStories dodała - Taniec to przełamywanie własnych barier. Od lat trenuję karate, kickboxing, trening funkcjonalny oraz siłowy... Naprawdę jest to dla mnie wyzwanie. Mam ogromny podziw dla osób, które tańczą - stwierdziła trenerka.

Myślicie, że kiedyś zobaczymy zatem Annę Lewandowską w "Tańcu z gwiazdami"? Patrząc na to, jak sobie radzi na parkiecie z pewnością byłaby jedną z faworytek!