Eliza i Trybson z Warsaw Shore są szczęśliwymi rodzicami małej Vicotrii. Para bardzo zmieniła swoje dotychczasowe życie - zrezygnowała z imprez, bywania na salonach, a teraz prowadzi spokojne życie. Ostatnio pojawili się na imprezie MTV. Przypomnijmy: Pierwsze wyjście Elizy i Trybsona po narodzinach córki. Celebrytka w BARDZO krótkiej sukience

Para wyrwała się również na szalonego Sylwestra, a wcześniej pojawiła się w studiu Dzień Dobry TVN, gdzie opowiadała o macierzyństwie. Najciekawszym fragmentem rozmowy był moment, kiedy Trybson zaczął rozwodzić się na temat imienia córki. Okazało się, że najpierw miała nazywać się Kornelia, co od początku nie podobało się celebrycie. Oliwy do ognia dodał fakt, że taki imię nosił koń w bajce:

Eliza: Ogólnie miała być Kornelia. Kornelia przez C – powiedziała Eliza

Trybson: Ale ja się nie zgodziłem. Ogólnie była Kornelia, ja się nie zgodziłem na Kornelię, Nie za bardzo mi się podobało to imię, a potem jak zobaczyłem, że w książce Makuszyńskiego tak miała krowa na imię to nie ma szans.